5 animes de fútbol para contagiarse del ambiente pambolero (y dónde verlos)

¡Prepárate para vivir la fiebre pambolera con estos animes de fútbol! Te compartimos dónde verlos en plataformas de streaming para que hagas un maratón que va más allá de los 90 minutos de un partido.

El fútbol y la animación japonesa comparten una cualidad idéntica: ambos son capaces de congregar a multitudes, detener el reloj y desatar pasiones que bordean lo épico. El subgénero deportivo del anime (como spokon) ha evolucionado a pasos agigantados, ofreciendo diversos ejemplos que mezclan desde los valores tradicionales del compañerismo y el esfuerzo infinito, hasta la cruda psicología del egoísmo deportivo, las tácticas de las ligas profesionales del mundo y fusiones con elementos de la fantasía científica.

Olvídate de los años de la televisión abierta, cuando los espectadores se reunían frente al televisor para ver que un tiro a gol cruzara la cancha en tres capítulos, ¡hoy ya se pueden ver animes de fútbol en plataformas de streaming de forma mucho más fácil y sencilla!

Los Supercampeones Crunchyroll

5 animes de fútbol que puedes ver streaming

Los Supercampones

¿Dónde ver? Crunchyroll, Prime Video (pago extra por !Looke)

Originalmente Captain Tsubasa, pero conocido en México y Latinoamérica como Los Supercampeones, este anime fue el pilar que inspiró no solo a millones de espectadores, sino a astros reales del fútbol mundial a dedicarse al deporte profesional.

La historia sigue el crecimiento deportivo y personal de Oliver Atom (Tsubasa Ozora), un niño prodigio que se muda a la localidad de Nankatsu con un sueño: conquistar la Copa del Mundo para su país.

La serie se volvió inmortal en la cultura pop mexicana gracias a sus partidos kilométricos disputados en canchas que parecían no tener fin debido a la curvatura de la Tierra, sus tiros de capaces de romper las redes de las porterías y las rivalidades legendarias entre Oliver y titanes del balón como el implacable Steve Hyuga (Kojiro Hyuga) o el talentoso portero Benji Price (Genzo Wakabayashi).

El impacto de esta saga es tan longevo que ha contado con múltiples readaptaciones a lo largo de las décadas para adecuarse a los estándares de animación de cada época.

Aoashi

¿Dónde ver? Crunchyroll

Aoshi ha conquistado a puristas pamboleros gracias a su trama: un estudiante de secundaria originario de la prefectura de Ehime que posee un talento natural para el fútbol, pero que padece de un temperamento sumamente volátil y un estilo de juego egoísta, desordenado y rústico.

A pesar de sufrir una dura derrota en su último torneo escolar, el destino de Ashito cambia cuando es descubierto por Tatsuya Fukuda, el entrenador del equipo juvenil del Tokyo City Esperion, un club de la J-League (la liga profesional de Japón).

Al mudarse a la capital para unirse a las fuerzas básicas del club, Ashito se topa con la realidad del fútbol profesional de élite. El anime destaca por su nivel de realismo y fidelidad técnica, desmenuzando conceptos complejos del balompié.

Inazume Eleven Crunchyroll

Inazuma Eleven

¿Dónde ver? Mercado Play, Prime Video

Inazuma Eleven (conocido en muchas pantallas mexicanas como Súper Once) evoca recuerdos de tardes repletas de magia y tiros elementales. La narrativa nos introduce al club de fútbol del Instituto Raimon, un equipo escolar que se encuentra en un estado de abandono total, desmotivación y al borde de la disolución definitiva debido a que solo cuenta con siete integrantes en sus filas.

El capitán y portero del equipo, un joven llamado Mark Evans (Mamoru Endo), se echa el proyecto al hombro con la misión de reclutar nuevos talentos y rescatar el legado deportivo de su abuelo.

Lo que arranca como un drama escolar ordinario escala rápidamente hacia lo épico, cuando los jugadores del Raimon comienzan a desarrollar "técnicas especiales" de naturaleza mística y sobrehumana.

Shoot! Goal to the Future

¿Dónde ver? Crunchyroll

Shoot! Goal to the Future es una producción que funciona como una secuela directa de la franquicia Shoot! de la década de los noventa, una obra contemporánea de los primeros años de Los Supercampeones.

La trama nos sitúa en la actualidad dentro de la Preparatoria Kakegawa, una institución escolar que gozó de una época de oro dorada en el fútbol estudiantil, pero que hoy en día no es más que una sombra de lo que fue.

La historia arranca cuando Atsushi Kamiya, el antiguo y legendario capitán de aquella escuadra, decide regresar a su alma máter para asumir las riendas del equipo como director técnico. Kamiya se topa con la resistencia de Hideto Tsuji, un estudiante con un talento oculto para el balón pero que aborrece el fútbol de competencia debido a traumas del pasado.

Blue Lock Crunchyroll

Blue Lock

¿Dónde ver? Crunchyroll, Netflix

Blue Lock le da un giro de 180 grados a las convenciones del anime de deportes. Tras el vergonzoso fracaso de la selección de Japón en la Copa Mundial de Rusia 2018, la federación de fútbol decide contratar a un excéntrico entrenador llamado Jinpachi Ego.

Su diagnóstico es fulminante: Japón no necesita mejores defensas ni dinámicas de compañerismo; lo que le falta para ser campeón del mundo es un delantero letal, despiadado y sumamente egoísta.

Para moldear a este espécimen perfecto, el gobierno encierra a los 300 mejores delanteros juveniles de las preparatorias del país dentro de una prisión de alta tecnología llamada Blue Lock. En este recinto, los jóvenes se enfrentan a un régimen de eliminación directa donde aquellos que fracasen verán sus carreras deportivas destruidas para siempre.