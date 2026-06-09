Nintendo Direct 2026: TODOS los juegos que se anunciaron y sus fechas de estreno

Nintendo Direct 2026 se convirtió en uno de los eventos más importantes de la temporada para los jugadores al presentar selección de videojuegos que llegarán a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch durante los próximos meses.

Con una presentación enfocada en reforzar el catálogo de su nueva consola, Nintendo reunió a estudios como Capcom, Square Enix, Atlus y FromSoftware, además de revelar proyectos propios que marcarán el futuro de algunas de sus franquicias más populares.

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Los juegos anunciados en Nintendo Direct 2026

Uno de los primeros títulos en aparecer fue Rhythm Paradise Groove, la nueva entrega de la popular saga musical. El juego llegará el 2 de julio tanto a Nintendo Switch como a Switch 2. Además, incorporará minijuegos para varios jugadores y un modo con elementos propios de los RPG.

Capcom también tuvo una participación destacada en el evento. La compañía confirmó que Onimusha Way of the Sword estará disponible en Nintendo Switch 2 el próximo 25 de septiembre, ampliando así su catálogo en la nueva consola.

Las sorpresas continuaron con el anuncio de Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, una edición ampliada del RPG de acción que llegará el 9 de octubre. Aunque no se revelaron todos los detalles de esta versión, se confirmó que incluirá novedades respecto al juego original.

Otro de los anuncios que llamó la atención fue la llegada de Stellar Blade a Nintendo Switch 2. El exitoso título desarrollado por Shift Up fue confirmado para la consola híbrida, aunque todavía sin fecha de lanzamiento.

Aventuras, plataformas y cooperativo entre los protagonistas

Nintendo también mostró Orbitals, una aventura cooperativa con estética anime y ambientación de ciencia ficción que estará disponible el 3 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch 2.

Por su parte, Ubisoft llevará de regreso a uno de sus personajes más conocidos con Rayman Legends Retold, una nueva versión del clásico de plataformas que llegará el 1 de octubre.

Dentro de las novedades relacionadas con Pokémon, se anunció una actualización gratuita para Pokémon Pokopia que estará disponible en agosto. Este contenido añadirá nuevas mecánicas y más criaturas para descubrir.

Además, Nintendo reveló la primera parte de una expansión de pago que incorporará una nueva ciudad y contenido adicional para los entrenadores.

Fire Emblem, Ninjala y Donkey Kong reciben novedades

La estrategia también tuvo su espacio durante la presentación gracias a Fire Emblem: Fortune's Weave, que mostró nuevas imágenes y confirmó su lanzamiento para el 17 de septiembre. La historia estará protagonizada por cuatro personajes principales y ofrecerá nuevos desafíos tácticos.

En cuanto a los juegos multijugador, Ninjala 2: The Uncharted Planet fue presentado oficialmente. La secuela del título gratuito llegará durante la primavera de 2027 con nuevas mecánicas y escenarios.

Nintendo también anunció el inicio de DK Challenge, un evento especial disponible desde ahora para los usuarios de Switch Online en Switch 2. Los jugadores podrán completar desafíos relacionados con Donkey Kong para obtener recompensas y cartas coleccionables.

A esto se suma una colaboración especial entre Donkey Kong Bananza y Super Mario Bros., que añadirá pruebas inéditas y nuevos atuendos mediante contenido descargable.

Soulslikes, acción y nuevas propuestas para los jugadores

Los amantes de los desafíos también recibieron buenas noticias. Nintendo confirmó la llegada de Lords of the Fallen 2, que estará disponible durante otoño para Switch 2.

Junto a este anuncio apareció Lies of P, que llegará el 6 de agosto en formato digital y el 2 de octubre en formato físico, incluyendo además su expansión de contenido.

La presencia de Capcom continuó con Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, una versión optimizada que estará disponible el 23 de junio y que ofrecerá una experiencia a 60 cuadros por segundo en modo portátil.

Por otro lado, Vanillaware sorprendió con la presentación de Muramasa Revenant Blades, un nuevo proyecto que tiene previsto llegar durante los primeros meses de 2027.

Xenoblade expande su universo y prepara su futuro

Los seguidores de la saga Xenoblade recibieron dos anuncios importantes. El primero fue Xenoblade Chronicles 1-3 Switch 2 Edition, una colección mejorada que incluirá contenido adicional para las tres entregas, además de mejoras gráficas y de rendimiento.

La segunda sorpresa fue Xenoblade Genesis, una nueva entrega completamente inédita que llegará en 2027 y que ya mostró sus primeras imágenes durante el Nintendo Direct.

Nintendo recupera la Isla Wuhu y suma más experiencias

Entre los anuncios más nostálgicos destacó Nintendo Switch Sports Resort, una secuela inspirada en los recordados juegos deportivos de Wii. El título llegará el 22 de octubre con 12 disciplinas diferentes y marcará el regreso de la popular Isla Wuhu.

La aventura cooperativa y de supervivencia RuneScape: Dragonwilds también formó parte de la presentación. El juego estará disponible para Nintendo Switch 2 a partir del 15 de septiembre.

Mientras tanto, FromSoftware volvió a captar la atención de los jugadores con un nuevo avance de The Duskbloods. Aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, el estudio confirmó una prueba cerrada para este verano.

Dragon Quest, Deltarune y Metaphor amplían el catálogo RPG

Square Enix aprovechó el evento para revelar Dragon Quest Monsters: The Withered World, una nueva entrega de la popular franquicia que llegará el 3 de diciembre.

También se confirmó que Deltarune Chapter 5 estará disponible el próximo 24 de junio, continuando la historia creada por Toby Fox.

Por otro lado, Atlus anunció que Metaphor ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre, permitiendo que uno de los RPG más destacados de los últimos años también forme parte del catálogo de la consola.

Mojang tampoco se quedó fuera de la presentación y confirmó una versión específica de Minecraft para Nintendo Switch 2 que llegará durante 2026.

Kingdom Hearts 4 reaparece tras años de espera

Uno de los momentos más comentados del evento llegó cuando Square Enix mostró nuevas secuencias de jugabilidad de Kingdom Hearts 4.

La compañía no reveló una fecha de lanzamiento, pero sí confirmó que el esperado videojuego llegará a Nintendo Switch 2, algo que llevaba años siendo solicitado por los seguidores de la franquicia.

Zelda protagoniza el cierre del Nintendo Direct 2026

Cuando parecía que la presentación había mostrado todas sus cartas, Nintendo guardó una última sorpresa para el final.

La compañía confirmó oficialmente The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, una nueva versión de uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Aunque todavía no se compartieron demasiados detalles, las primeras imágenes permitieron observar una importante renovación gráfica para Link y el mundo de Hyrule.