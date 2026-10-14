¿Vico, eres tú? Angelique Boyer sorprende con look que recuerda a su personaje en Rebelde

Angelique Boyer sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en Instagram, en las que aparece con una imagen muy diferente a la que suele mostrar. Su nuevo estilo hizo que varios fans recordaran una de sus primeras telenovelas.

La actriz lució una melena rubia y corta, estilo bob, muy parecida a la que llevaba cuando interpretó a Vico Paz en Rebelde, producción juvenil de Televisa que se transmitió entre 2004 y 2006.

Angélique Boyer sorprendió con un look de cabello rubio y corto que recuerda a Vico, su personaje en Rebelde. IG angeliqueboyer

Angelique Boyer luce un look similar al de Vico Paz en Rebelde

A través de su cuenta oficial de Instagram, Angelique Boyer publicó varias fotografías en las que aparece con el cabello rubio, corto y peinado a la altura de la mandíbula, un estilo que llamó la atención por su parecido con el que utilizaba en sus primeros años de carrera.

La actriz acompañó las imágenes con una frase breve que despertó todavía más curiosidad entre sus seguidores.

“La curiosidad es divertida”, escribió Boyer, sin explicar si decidió cambiar de imagen o si se trataba de un estilo utilizado únicamente para las fotografías.

La publicación no tardó en recibir comentarios de usuarios que relacionaron su apariencia con Vico Paz, el personaje que interpretó en Rebelde cuando tenía alrededor de 16 años.

Algunos seguidores hicieron referencia a los años 2004 y 2006, periodo en el que se transmitió la telenovela, mientras que otros señalaron que el cabello rubio y corto les recordaba a la estudiante del Elite Way School.

También hubo quienes destacaron que el estilo le favorecía y que, pese al tiempo transcurrido desde la producción juvenil, el parecido con su personaje seguía siendo evidente.

Angélique Boyer interpretó a Vico Paz en Rebelde, donde lucía cabello rubio corto con mechones rosas y el uniforme escolar. IG generacionrbdhoy

¿Quién era Vico Paz, el personaje de Angelique Boyer en Rebelde?

Antes de protagonizar telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó, Angelique Boyer interpretó a Victoria Paz Millán, mejor conocida como Vico, en Rebelde.

La producción, estrenada en octubre de 2004, seguía las historias de un grupo de estudiantes del Elite Way School, un colegio privado donde los personajes enfrentaban conflictos familiares, romances y problemas propios de la adolescencia.

Vico formaba parte del círculo cercano de Mía Colucci, interpretada por Anahí, y destacaba por su personalidad y las situaciones que enfrentaba dentro y fuera de la escuela.

Uno de los rasgos más reconocibles del personaje era precisamente su cabello rubio y corto, una imagen que la diferenciaba de otras estudiantes de la telenovela.

Durante la historia, Vico también tuvo distintas relaciones sentimentales y enfrentó problemas familiares que permitieron mostrar otros aspectos de su personalidad, más allá de su participación como amiga de los protagonistas.

Aunque no pertenecía al grupo principal de seis personajes, Vico Paz se convirtió en uno de los rostros conocidos de Rebelde, especialmente entre quienes siguieron la producción durante sus tres temporadas.

La telenovela también contó con las actuaciones de Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, quienes integraron RBD junto con Anahí.

Angélique Boyer aparece como Vico Paz junto a Anahí, quien interpretó a Mía Colucci en la telenovela Rebelde. X @RBD24HorasArg

¿Cómo lucía Angelique Boyer en Rebelde hace más de 20 años?

Cuando comenzó a participar en Rebelde en 2004, Angélique Boyer tenía 16 años y todavía se encontraba en una de las primeras etapas de su carrera como actriz.

En aquella época, su personaje utilizaba el cabello rubio en un corte que llegaba aproximadamente a la mandíbula, acompañado de peinados y accesorios característicos de la moda juvenil de mediados de los años 2000.

Su vestuario también estaba relacionado con la estética del Elite Way School, donde los estudiantes utilizaban uniformes que se convirtieron en uno de los elementos más reconocibles de la producción.

Angélique Boyer compartió una fotografía con cabello castaño largo, antes de sorprender con un look que recuerda a Vico en Rebelde. IG angeliqueboyer

Después de esta telenovela, Boyer continuó su carrera con participaciones en Muchachitas como tú y Alma de hierro, hasta conseguir su primer gran protagónico en Teresa, estrenada en 2010.

Posteriormente encabezó producciones como Abismo de pasión, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y El amor invencible, con las que se consolidó como una de las protagonistas habituales de las telenovelas mexicanas.

Sin embargo, las fotografías recientes volvieron a poner la atención en su etapa como Vico, personaje que interpretó entre 2004 y 2006, cuando Rebelde se convirtió en una de las producciones juveniles más populares de Televisa.

Hasta el momento, Angelique Boyer no ha compartido más detalles sobre el motivo de su nueva apariencia ni ha confirmado si conservará el cabello corto y rubio en sus próximas apariciones públicas.