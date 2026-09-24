"Celebro haberte encontrado": Sebastián Rulli sorprende a Angelique Boyer tras 12 años de amor

Doce años después de comenzar su historia de amor, Sebastián Rulli y Angelique Boyer siguen celebrando que sus caminos se hayan cruzado. Esta vez fue el actor quien tomó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su pareja, en el que recordó todo lo que han construido juntos y habló de lo que significa para él seguir a su lado.

El también modelo compartió la publicación el miércoles 23 de septiembre y eligió una fecha especial para hacer un repaso de su relación. Lejos de quedarse solamente con una felicitación por su aniversario, Rulli escribió sobre lo que ha aprendido durante estos años junto a la actriz.

12 años… y todavía me cuesta explicar todo lo que significas para mí, escribió al comenzar su mensaje.

A partir de ahí, Sebastián Rulli habló de cómo la llegada de Angelique Boyer cambió su manera de entender una relación. Para el actor, el tiempo que han pasado juntos no se resume en los momentos felices, sino también en todo aquello que han tenido que aprender como pareja.

Sebastián Rulli: "Me enseñaste a amar"

Uno de los puntos que más llamó la atención del mensaje fue el agradecimiento que Rulli hizo a Angelique por lo que ella le ha enseñado durante estos 12 años de noviazgo.

El actor explicó que estar en pareja también significa acompañarse cuando las cosas cambian, aprender del otro y mantener el respeto incluso cuando aparecen nuevos retos.

Llegaste a mi vida y, sin darte cuenta, cambiaste mi manera de entender el amor, escribió.

Rulli también destacó que con Angelique entendió que una relación no tiene por qué significar dejar de lado la libertad personal. Para él, pueden existir al mismo tiempo el espacio propio y la sensación de tener un hogar en la otra persona.

Contigo entendí que una relación puede ser libertad y hogar al mismo tiempo, expresó.

Además, dijo sentirse orgulloso de ver a Boyer convertirse en la mujer que es actualmente y aseguró que una parte importante de su relación está en admirarse mutuamente.

Sebastián Rulli agradece a Angelique Boyer por 12 años juntos Foto: Instagram sebastianrulli

Quiere que su historia con Angelique dure toda la vida

El mensaje tomó todavía más fuerza cuando Sebastián Rulli dejó claro que no ve estos 12 años como una meta. Al contrario, aseguró que espera que sean solamente una parte de una historia mucho más larga junto a Angelique Boyer.

Hoy celebro estos 12 años de nosotros, pero sobre todo celebro haberte encontrado, escribió el actor.

Y después fue todavía más directo al hablar de lo que quiere para el futuro de su relación.

Y si algo tengo claro después de todo este tiempo, es que no quiero que esto sea una historia de 12 años. Quiero que sea la historia de toda una vida. Te amo, Mi cielo, agregó.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes conocen la relación que la pareja ha mantenido durante más de una década.

¿Cómo comenzó la historia de Sebastián Rulli y Angelique Boyer?

La historia de amor entre Sebastián Rulli y Angelique Boyer comenzó después de varios años de conocerse. Los actores coincidieron primero en "Teresa", telenovela de 2010 en la que ella interpretó a Teresa y él dio vida a Arturo.

En aquella producción surgió una amistad que continuó después de terminar las grabaciones. Más adelante volvieron a compartir créditos en "Lo que la vida me robó", en 2013.

Fue durante esa etapa cuando la relación entre ambos comenzó a cambiar. Aunque ya existía una cercanía entre los actores, fue hasta mediados de 2014 cuando decidieron comenzar formalmente su noviazgo.

Sebastián Rulli agradece a Angelique Boyer por 12 años juntos

Desde entonces, Rulli y Boyer han mantenido su relación durante 12 años y suelen compartir algunos momentos de su vida en redes sociales. Ahora, con este nuevo aniversario, el actor volvió a dejar claro que para él la historia apenas continúa.