La actriz y conductora Angélica Vale rompió el silencio sobre su proceso personal y aseguró que el trabajo ha sido fundamental para sobrellevar su divorcio con Otto Padrón.

Durante una conferencia de prensa del programa Juego de Voces, la también cantante compartió cómo atraviesa esta etapa, dejando claro que, aunque no es un momento sencillo, ha encontrado en su carrera un apoyo importante para seguir adelante.

Angélica Vale revela cómo el trabajo la ayuda a enfrentar su divorcio Cuartoscuro

El trabajo, su refugio en medio del divorcio

Con total honestidad, Angélica Vale explicó que mantenerse activa profesionalmente ha sido una pieza clave en su proceso emocional.

La conductora destacó que, pese a la complejidad del momento, tener proyectos laborales le ha permitido mantenerse enfocada y avanzar en medio de los cambios personales que enfrenta.

Además, reconoció que no ha sido fácil, especialmente por la dinámica familiar, ya que sus hijos permanecen en Los Ángeles. Aun así, subrayó que cuenta con una red de apoyo sólida, incluyendo a su madre y al padre de sus hijos, lo que le ha permitido llevar la situación de la mejor manera posible.

También confesó que viajar a México para trabajar representa un respiro emocional importante, ya que le ayuda a desconectarse y reencontrarse con su entorno profesional.

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Un divorcio sin escándalos

A diferencia de otras separaciones en el mundo del espectáculo, Angélica Vale ha optado por manejar su divorcio con discreción.

La actriz dejó claro que su prioridad ha sido proteger a su familia y evitar polémicas, especialmente por respeto al padre de sus hijos. Desde el inicio, su intención fue que el proceso se mantuviera fuera del escándalo mediático, algo que, hasta ahora, ha logrado.

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“Juego de Voces”, un proyecto lleno de emociones

Más allá de su vida personal, la tercera temporada de Juego de Voces también ha dado de qué hablar por los momentos emotivos que se viven tanto dentro como fuera del escenario.

Durante el encuentro con medios, otros participantes compartieron experiencias personales que han marcado su paso por el programa.

Ernesto D'Alessio reveló que protagonizó un momento muy sensible junto a su hermano, asegurando que incluso llegaron a llorar en el escenario. El cantante explicó que muchas personas desconocen la historia y la relación que tiene con su familia, lo que hizo aún más especial ese instante. Mensajes de apoyo y crecimiento personal

Por su parte, Mayte Lascurain también habló sobre su participación en el programa, destacando que este proyecto representa una oportunidad de crecimiento.

La integrante de Pandora aseguró que está dispuesta a aprender y disfrutar cada momento, defendiendo su libertad artística y personal dentro del show.

En otro momento destacado, José Luis Roma aprovechó para dedicar unas palabras a su hermano Raúl Roma, en un gesto que reflejó la importancia de los lazos familiares dentro y fuera del escenario.