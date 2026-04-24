Arrestan a hombre por filtrar película de Avatar antes de su estreno

Un hombre fue detenido en Singapur luego de ser acusado de presuntamente filtrar en internet la película animada Avatar: The Last Airbender, meses antes de su estreno oficial. El caso llamó la atención después de que escenas del proyecto comenzaran a circular en redes sociales.

Las autoridades iniciaron una investigación tras detectar fragmentos del filme compartidos en distintas plataformas digitales. Según el reporte, la alerta fue recibida el pasado 16 de abril y en pocas horas lograron ubicar al supuesto responsable.

Filtración de Avatar: The Last Airbender

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso, un hombre de 26 años, habría ingresado de forma remota y sin autorización a un servidor de contenido. Desde ese sistema, presuntamente descargó la película inédita.

Después, habría compartido partes del material en línea, lo que provocó una rápida propagación de los clips antes del lanzamiento oficial de la producción.

Luego de ser identificado, el hombre fue arrestado en menos de 24 horas. Durante el operativo, agentes aseguraron varios dispositivos electrónicos donde se localizó una copia de la cinta.

El caso ahora es investigado bajo cargos relacionados con acceso no autorizado a sistemas informáticos, un delito que en Singapur puede castigarse con hasta siete años de prisión, además de importantes multas económicas.

Qué se sabe de la película de Aang

La producción lleva por título The Legend of Aang: The Last Airbender y forma parte del universo animado de Avatar. Su estreno está previsto en una plataforma de streaming durante octubre de 2026.

La filtración encendió alertas dentro de la industria del entretenimiento, ya que el contenido comenzó a circular varios meses antes de su llegada oficial, lo que podría impactar su distribución y la recepción entre los seguidores.

En tanto, sobre la filtración completa del filme, durante un panel en Supanova Melbourne, varios integrantes del elenco original de la serie hablaron sobre la situación. Entre ellos Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka), Michaela Jill Murphy (Toph), Jennie Kwan (Suki) y Olivia Hack (Ty Lee).

Aunque reconocieron no haber visto la película completa en línea, dejaron clara su postura: la cinta merece llegar a salas de cine.

Le di un vistazo rápido. El arte es hermoso. Mi opinión es la siguiente: si se fuera a estrenar oficialmente, dirían: 'No la vean, porque le quita taquilla'. Paramount ya tiene mi dinero. Ya estoy suscrito. Le eché un vistazo rápido y el arte se ve precioso. Todavía no la he visto. ¡Que la estrenen en cines! Eso es lo que digo. Y cuando la veas, podrás comprobarlo. Es realmente espectacular. El arte es precioso, así que sí”, dijo Olivia Hack.

*mvg*