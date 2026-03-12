Andrea Bocelli responde a comentarios de Timothée Chalamet y lo invita a su concierto

Andrea Bocelli reaccionó a las declaraciones del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, comentarios que surgieron durante el Variety & CNN Town Hall. El tenor italiano expresó sorpresa por la manera en que el actor describió estas disciplinas artísticas y aprovechó la ocasión para defender estas artes.

Las palabras del actor provocaron distintas respuestas dentro del mundo de la música clásica y la danza. Diversas figuras y organizaciones culturales recordaron que la ópera y el ballet continúan teniendo público y relevancia en diferentes países. En medio de este debate, Bocelli explicó que estas expresiones artísticas siguen vigentes porque, al igual que el cine, conectan con las emociones humanas.

Las declaraciones de Timothée Chalamet que provocaron polémica

Durante el evento organizado por Variety y CNN, el actor participó en una conversación moderada por Matthew McConaughey en la que habló sobre su visión del cine y de la industria del entretenimiento. En ese contexto también se refirió a otras disciplinas artísticas que han tenido una larga tradición cultural.

Timothée Chalamet Especial

Chalamet explicó que respeta a quienes buscan mantener vivas formas de arte como la ópera y el ballet, pero reconoció que personalmente no se imagina trabajando en ese tipo de producciones. Durante el diálogo expresó la siguiente postura:

“No quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o cosas donde es como: ‘Hey, mantén esto vivo’. Aunque sea como, ya nadie se interesa por esto. Todo mi respeto para la gente del ballet y la ópera”.

Sus palabras circularon rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, lo que generó comentarios tanto de artistas como de instituciones culturales relacionadas con estas disciplinas.

Timothée Chalamet

Andrea Bocelli defiende la vigencia de la ópera y el ballet

Ante la repercusión de las declaraciones, Andrea Bocelli compartió su opinión en una entrevista concedida a People. El tenor italiano explicó que, en muchos casos, las opiniones negativas sobre estas expresiones artísticas pueden estar relacionadas con el desconocimiento o la falta de experiencia directa con ellas.

“Creo que a menudo tendemos a mantenernos alejados de lo que no hemos experimentado realmente”.

Andrea Bocelli/ Foto: Cuartoscuro

Andrea Bocelli también destacó que tanto la ópera como el ballet han logrado mantenerse vigentes durante siglos porque responden a una necesidad humana relacionada con la emoción y la belleza. Desde su perspectiva, estas formas artísticas continúan conectando con el público de diferentes generaciones.

“Son formas de arte que han cruzado siglos y continúan hablando al corazón humano, porque responden a una necesidad profunda de belleza, verdad y emoción”.

Timothée Chalamet

El tenor italiano también quiso dejar claro que estas disciplinas no deben verse como algo perteneciente únicamente al pasado. En su opinión, siguen siendo expresiones vivas capaces de emocionar y generar reflexión.

“No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y reunir a distintas generaciones”.

Además, destacó que tanto el cine como la ópera y la danza comparten un origen común relacionado con las emociones humanas. En ese sentido, expresó confianza en que el actor pueda descubrir ese vínculo en algún momento.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que entiende el poder de las emociones, algún día descubrirá que la ópera y la danza provienen de esa misma fuente”.

Andrea Bocelli invita a Timothée Chalamet a uno de sus conciertos

Como parte de su respuesta, el cantante también extendió una invitación personal para que el actor pueda experimentar este tipo de espectáculos en vivo.

“Si alguna vez siente curiosidad, estaré feliz de recibirlo como invitado en uno de mis conciertos. A veces solo se necesitan unos minutos para entender por qué, después de siglos, esta música sigue siendo amada en todo el mundo”.

Instituciones culturales reaccionan a la polémica

Las declaraciones de Timothée Chalamet no solo provocaron la respuesta de Andrea Bocelli. Varias instituciones vinculadas a la ópera y al ballet también aprovecharon el momento para defender el valor de estas expresiones artísticas.

A través de redes sociales, diferentes compañías compartieron mensajes dirigidos al actor e incluso lo invitaron públicamente a asistir a alguna función. El objetivo de estas respuestas fue mostrar que la actividad en estos espacios continúa siendo intensa y que el público sigue interesado en este tipo de espectáculos.

Triunfante, Timothée Chalamet. Fotos: AFP/ Reuters/ Tomada de X

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del Royal Opera House de Londres. La institución publicó un video en Instagram en el que se ve a bailarines, músicos y artistas trabajando detrás del escenario, acompañado de un mensaje que resaltaba la experiencia del espectáculo en vivo.

“Cada noche en el Royal Opera House, miles de personas se reúnen para el ballet y la ópera. Por la música. Por la narrativa. Por la magia del espectáculo en vivo. Si quiere reconsiderar, nuestras puertas están abiertas”.

PJG