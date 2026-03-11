Charlie Puth defiende la ópera y el ballet tras polémica de Timothée Chalamet

Charlie Puth se sumó a la creciente controversia en torno a las recientes declaraciones del actor Timothée Chalamet, utilizando sus redes sociales para defender a la ópera y el ballet.

A través de un reflexivo mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el intérprete de Changes dejó clara su postura sobre la importancia de valorar las raíces históricas del entretenimiento, recordando a sus seguidores y a la industria de Hollywood que la música popular contemporánea simplemente no existiría sin las sólidas bases creativas que se sentaron hace siglos.

En su publicación, el músico argumentó que, incluso cuando una forma de arte específica ya no se encuentra en la cima absoluta de su popularidad masiva, sus huellas, técnicas y emociones perduran de manera innegable en el cine y la música que logran conectar con las audiencias de hoy en día.

Esta intervención llega en un momento de mucha visibilidad para el cantante, quien se encuentra afinando los últimos detalles para el lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio, titulado Whatever's Clever, programado para este próximo 27 de marzo.

“Me siento obligado a decir que, incluso cuando una forma de arte no está en su apogeo, sus rastros aún perduran en la música y el cine que conectan con la gente hoy en día. La música popular que escuchamos ahora simplemente no existiría sin la música popular que la precedió siglos atrás”

Toda esta ola de reacciones se originó a partir de los controvertidos comentarios que Timothée Chalamet realizó en febrero de este mismo año.

Durante un panel organizado por Variety y CNN en la Universidad de Texas en Austin, donde compartió escenario con el actor Matthew McConaughey, el protagonista de la cinta Marty Supreme hizo una comparación que muchos consideraron sumamente despectiva.

Chalamet expresó abiertamente que no le interesaba trabajar en proyectos relacionados con el ballet o la ópera, argumentando que sentía que eran disciplinas donde la gente solo intenta "mantener esto vivo, aunque ya no le importe a nadie".

Para rematar el momento, el actor, quien actualmente se encuentra en plena carrera por los Oscar, bromeó entre risas diciendo que probablemente acababa de perder "14 centavos de audiencia" por su sinceridad.

Como era de esperarse, la ligereza de sus palabras fue recibida con una profunda indignación por parte de la comunidad artística clásica. Figuras de enorme prestigio internacional no tardaron en manifestar su decepción

El eco de la polémica escaló hasta la televisión nacional estadunidense, donde se reveló una de las grandes ironías familiares detrás de esta situación.

Durante la emisión del popular programa The View, la copresentadora Sara Haines expuso un dato que dejó a muchos sorprendidos: la propia abuela, la madre y la hermana de Timothée Chalamet tienen un fuerte vínculo histórico con la danza, habiendo formado parte del prestigioso Ballet de la Ciudad de Nueva York.

Ante esta revelación, la icónica actriz Whoopi Goldberg cerró el tema con una reflexión muy humana, señalando que criticar de forma tan dura la forma de arte a la que otros dedican su vida nunca se siente bien, ni para quien lo dice ni para quien lo escucha.

