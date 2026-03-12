Hamilton admite que intentó viajar a los Premios Oscar desde el GP de China de F1 

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, intentó llegar a la ceremonia de los Premios de la Academia de este fin de semana para estar presente en caso de que la película “F1” recibiera un Oscar, sin embargo, los compromisos del Gran Premio de China y la lejanía de Shanghai le impidieron cumplir con su misión.

La película se ha convertido en un fenómeno global tras su estreno en el verano de 2025, recaudando más de 630 millones de dólares. Sin embargo, la ceremonia en Los Ángeles coincide directamente con la carrera de Shanghái. El piloto de Ferrari intentó volar casi de inmediato después de la carrera, pero dado que solo existían 16 horas de diferencia entre un evento y otro consideró que no había tiempo de cumplir con las agendas.

"Es simplemente imposible. He buscado todas las formas de llegar a tiempo, pero lamentablemente no puedo. Pero haré una videollamada por FaceTime con Joe y Jerry cuando estén allí, lo cual es genial, y estoy increíblemente orgulloso", dijo Hamilton el jueves en la ronda de medios previa a la carrera, la primera sprint de la temporada.

Hamilton admitió que no esperaba que el proyecto, del cual él es productor, pudiera llegar a ser considerada para los premios Oscar.

“Nunca, nunca pensé en un millón de años que ese sería el resultado del trabajo que estuvimos haciendo durante los últimos años, y es increíble verlo...No soy el dueño del deporte, pero ver cuánta promoción hay en todo el mundo, ver el entusiasmo, ver a gente nueva emocionarse con el deporte de la misma manera que yo, como muchos de nosotros cuando crecíamos, es realmente genial ver que se está expandiendo”, indicó el piloto de Ferrari.

Las nominaciones al Óscar de la película 'F1'

La cinta, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) y producida por Jerry Bruckheimer junto a Hamilton, ha logrado posicionarse como una de las grandes favoritas de la crítica y la industria. Para esta edición de los premios, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha otorgado a la película cuatro nominaciones: