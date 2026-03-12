Stewie, el bebé más peligroso de 'Padre de Familia' tendrá su propia serie; esto se sabe

Stewie Griffin, el bebé más inteligente y también más peligroso del universo de Padre de Familia, será el protagonista de una nueva serie animada aprobada por Fox. El proyecto llevará simplemente por nombre “Stewie” y formará parte de los planes del canal para seguir ampliando el mundo de la popular comedia creada por Seth MacFarlane, una de las producciones animadas más exitosas de la televisión en las últimas décadas.

La nueva producción ya cuenta con un encargo inicial de dos temporadas, lo que confirma la apuesta de la cadena por el personaje. Desde su primera aparición en Padre de Familia, Stewie se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a su personalidad sarcástica, su inteligencia y su constante deseo de dominar el mundo.

¿De qué tratará el spin- off de Stewie?

En esta ocasión, la narrativa se centrará en una etapa distinta de la vida del pequeño genio. La serie seguirá a Stewie durante su paso por el preescolar, una etapa que estará llena de situaciones caóticas y nuevas amistades.

La premisa plantea que el personaje tendrá que asistir a un nuevo centro educativo después de haber sido expulsado de su antigua escuela. Este cambio lo llevará a convivir con compañeros muy distintos a los que conocía, además de otros personajes inesperados, entre ellos una peculiar tortuga de 75 años.

Dentro de este entorno escolar comenzarán a desarrollarse distintas aventuras que mezclarán ciencia ficción con humor. Los inventos de Stewie jugarán un papel importante, ya que sus dispositivos tecnológicos permitirán que él y sus compañeros vivan experiencias que irán mucho más allá de un salón de clases.

El tono de la serie buscará mantener el estilo que ha caracterizado al personaje desde su aparición en Padre de Familia. De acuerdo con la descripción del proyecto, la historia explorará conceptos relacionados con el tiempo y el espacio.

La premisa incluso ha sido descrita como una especie de “Doctor Who” con humor irreverente, lo que da una idea del tipo de aventuras que protagonizará el pequeño genio.

Aunque el nuevo programa estará ligado al mundo de Padre de Familia, la historia se desarrollará en un universo propio. Esto significa que los eventos de la serie no modificarán la continuidad principal del personaje dentro de la producción original.

A pesar de ello, sí habrá elementos que conecten con la serie que dio origen al personaje. Entre ellos se esperan referencias al famoso oso de peluche Rupert y a la máquina del tiempo creada por Stewie, dos objetos que se han vuelto parte importante de la identidad del personaje.

También se contempla la posibilidad de que Brian Griffin, el inseparable compañero de aventuras del pequeño, aparezca ocasionalmente en algunos episodios.

Fecha de estreno de la serie de Stewie

Por ahora, el estreno de la serie “Stewie” está previsto para la temporada 2027-2028 en Fox.

Después de su transmisión en televisión, los episodios estarán disponibles al día siguiente en la plataforma de streaming Hulu dentro de Estados Unidos. Para el público internacional, la distribución se realizará a través de Disney+.

