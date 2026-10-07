La Oreja de Van Gogh regresa a México con Amaia Montero: fechas y cuándo comprar boletos

La Oreja de Van Gogh hace unos días compartió que preparaba su regreso a México, en esta ocasión con Amaia Montero, quien este año retomó su lugar como la vocalista de la banda después de más de diez años alejada de la agrupación que la lanzó a la fama.

Tras dar a conocer que visitarían México, por fin se revelaron los detalles como las ciudades, fechas y cuándo podrás conseguir tus boletos para ver a La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, aquí te lo contamos.

La Oreja de Van Gogh Foto: laorejadevangogh / amaiamonterooficial

¿Cuándo se presentará La Oreja de Van Gogh en México?

Como te contábamos, La Oreja de Van Gogh regresan a México y darán varios conciertos en diferentes ciudades del país.

Apunta las fechas en el calendario porque la banda española estará en nuestro país en el 2027. Te compartimos las fechas, ciudades y recintos en los que se presentarán.

IG

27 de junio en Monterrey- Arena Monterrey

2 de julio en Guadalajara- Arena VFG

8 y 9 de julio en CDMX- Palacio de los Deportes

¿Cuándo comprar boletos para ver a La Oreja de Van Gogh en México?

Si eres fan de La Oreja de Van Gogh y no te quieres perder sus próximos conciertos en nuestro país, te contamos que habrá varios días en los que se pondrán a la venta los boletos.

La primera fecha será en la preventa que se realizará este 13 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster. Toma en cuenta que para tener acceso a esta preventa deberás contar con alguna tarjeta premier débito o crédito HSBC.

IG

Por otra parte, se llevará a cabo una segunda preventa el 14 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster y solo podrán tener acceso a ella quienes compren sus entradas con alguna tarjeta de crédito o débito HSBC.

Finalmente, el 15 de octubre a las 11:00 AM en Ticketmaster podrás adquirir tus boletos en la venta general, en la cual se pueden comprar las entradas con cualquier tarjeta.

Hasta el momento Ticketmaster no ha compartido cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos, pero se espera que esta información se revele un día antes de que se lleve a cabo la primera preventa.