Parejas de Kendall Jenner: quiénes han sido novios de la modelo y celebridad

Kendall Jenner se ha consolidado como una de las modelos y celebridades estadounidenses más influyentes y mediáticas del mundo del entretenimiento. Su carrera en las pasarelas y su presencia en redes sociales la han convertido en una figura seguida por millones de personas.

En los últimos días, la modelo volvió a llamar la atención luego de ser vista muy cercana a Jacob Elordi, despertando rumores de una posible relación.

A lo largo de los años, Kendall Jenner ha sido vinculada con cantantes, actores y jugadores de la NBA que han conquistado su corazón.

¿Cuántos novios ha tenido Kendall Jenner?

La empresaría ha mantenido relaciones sentimentales con famosos del mundo de la música, el cine y el deporte. Aunque muchas veces ha preferido mantener su vida privada lejos de los reflectores, algunos romances sí se hicieron públicos.

Harry Styles

El intérprete de As It Was y Kendall Jenner comenzaron a ser relacionados a finales de 2013. Se conocieron gracias a amigos en común y rápidamente surgió la química entre ambos.

Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, fueron captados juntos en distintas ocasiones y eventos. Finalmente, su romance terminó en 2016.

Jordan Clarkson

La modelo también salió con Jordan Clarkson, jugador estadounidense-filipino de la NBA, en 2016.

La relación fue bastante discreta y nunca revelaron cómo comenzó su historia. Sin embargo, fueron vistos juntos en varias ocasiones antes de terminar meses después.

A$AP Rocky

Kendall Jenner y el rapero A$AP Rocky comenzaron a salir en 2016 luego de coincidir en diversos eventos de moda.

Uno de los momentos más recordados de la pareja fue su aparición en la Met Gala de 2017. A pesar de la conexión que mostraban, terminaron ese mismo año.

Blake Griffin

En 2017, Kendall inició una relación con Blake Griffin, estrella de la NBA, a quien conoció por amigos en común.

La pareja mantuvo un romance durante varios meses, pero en 2018 decidieron separarse debido a las complicadas agendas y la distancia.

Ben Simmons

Otro jugador de baloncesto que conquistó a la modelo fue Ben Simmons. Ambos comenzaron a salir en 2018 y siempre mantuvieron una relación muy privada.

Sin embargo, en 2019 pusieron fin a su romance, también por sus compromisos profesionales y la dificultad de coincidir en sus tiempos.

Devin Booker

Kendall Jenner y Devin Booker se conocieron gracias a amigos en común y comenzaron a salir en 2020.

La pareja se convirtió en una de las favoritas de los seguidores de la modelo, ya que compartieron varios momentos juntos durante su relación. No obstante, en 2022 decidieron terminar debido a sus distintas prioridades y agendas laborales.

Bad Bunny

En 2023, Kendall Jenner fue relacionada sentimentalmente con Bad Bunny. Los rumores comenzaron luego de que coincidieran en reuniones con Justin y Hailey Bieber.

Con el paso de los meses, ambos fueron vistos juntos en distintas salidas y viajes, confirmando indirectamente su romance. Sin embargo, terminaron en diciembre de 2023, aunque mantienen una buena amistad.

¿Quiénes han sido los novios de Kendall Jenner? Esta es su historia amorosa Foto: Cuartoscuro.com

Jacob Elordi

Recientemente, Kendall Jenner ha sido vinculada con Jacob Elordi, protagonista de Cumbres Borrascosas. Ambos se conocen desde hace varios años por formar parte de la industria del entretenimiento.

Las especulaciones sobre una posible relación crecieron luego de que fueran vistos juntos de vacaciones y muy cercanos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente un romance.

¿Quiénes han sido los novios de Kendall Jenner? Esta es su historia amorosa Foto: Cuartoscuro.com

Sin duda, estos famosos han formado parte de la vida sentimental de Kendall Jenner, una celebridad que continúa siendo tendencia como un ícono de la moda.