Aleks Syntek se molesta en pleno Grito y le reclama al público: "Entonces pídanme mías"

Aleks Syntek se molestó en pleno concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez. Durante la presentación gratuita por el Grito de Independencia, el cantante interrumpió varios momentos del espectáculo para hablar de las críticas que recibe, cuestionar los gustos musicales del público y responder a quienes le pedían canciones de otros artistas.

¿Por qué se molestó Aleks Syntek durante el Grito de Independencia?

Uno de los reclamos surgió cuando el músico recordó las críticas que recibió por sus opiniones sobre el reguetón. Frente a los asistentes, dijo que esperaba más apoyo de quienes escuchan sus canciones:

“Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público”.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro

Después insistió en que sus seguidores deberían respaldarlo cuando sus declaraciones generan controversia.

“Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”.

Aleks Syntek critica al reguetón y menciona a Bad Bunny y Dani Flow

La conversación con el público continuó cuando Syntek habló de los artistas urbanos. Mencionó a Bad Bunny y cuestionó a quienes lo siguen. El cantante afirmó que “México valió mad…” y se refirió a una entrevista en la que el puertorriqueño habría hablado de “hacerse una pa…” después de un concierto. Luego preguntó a los asistentes:

“¿Apoyan eso, neta?”.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro

También dirigió sus críticas a Dani Flow y a la popularidad de Martillazo. Al comparar esa música con el trabajo de otros artistas.

“Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán, a unos weyes cantar ‘Martillazo’”.

Syntek relacionó además sus comentarios con la celebración patria. Al hablar sobre lo que, a su juicio, representa ser mexicano.

Aleks Syntek Cortesía GIFF

“No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”.

Una petición de canciones desató otra molestia

Más adelante, una persona le pidió interpretar un tema ajeno a su repertorio. El cantante respondió con molestia y explicó que la canción solicitada era de Marco Antonio Solís, El Buki, aunque durante el intercambio también se mencionó a Juan Gabriel.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Alexs Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”.

Tras ese momento, pidió que le solicitaran temas propios e invitó al escenario a personas que se identificaran como sus seguidoras.