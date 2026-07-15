¡Massad entra a La Casa de los Famosos! Reviven acusaciones por violencia física y mental

El anuncio de Masad Altamimi como nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 no pasó desapercibido. Luego de que se confirmara su participación en el reality, las redes sociales se llenaron de reacciones, y muchos usuarios recordaron la controversia que protagonizó en 2024, tras las denuncias presentadas por su expareja, la influencer Melissa Navarro.

Aunque el creador de contenido ha construido una comunidad grande de seguidores gracias a sus videos en TikTok, donde comparte aspectos de la cultura árabe y su vida en México, su nombre volvió a colocarse entre las principales tendencias por un episodio que marcó su trayectoria en redes sociales.

¿Qué ocurrió entre Melissa Navarro y Massad?

La historia entre Melissa Navarro y Massad comenzó como una de las relaciones más populares de TikTok. Ambos documentaban su noviazgo a distancia y despertaron el interés de miles de seguidores cuando el influencer dejó su país para viajar a México y conocer personalmente a la creadora de contenido.

Foto: Redes sociales

Sin embargo, tras varios meses de relación, comenzaron a surgir rumores sobre problemas entre la pareja. A finales de 2023, Melissa confirmó que habían terminado su romance y, posteriormente, ambos intercambiaron declaraciones en redes sociales que alimentaron la polémica.

En 2024, Melissa Navarro publicó un video en el que aseguró haber vivido presunta violencia física y psicológica durante su relación con Massad.

La influencer también informó que había decidido emprender acciones legales contra su expareja. Según relató, durante la relación habría enfrentado maltratos, amenazas, insultos y acoso, por lo que hizo un llamado a otras mujeres que viven situaciones similares a denunciar y no guardar silencio.

Melissa explicó que durante varios meses prefirió mantenerse en silencio, pero finalmente decidió hacer pública su versión de los hechos al considerar que era el momento de priorizar su bienestar y continuar con el proceso legal correspondiente.

Foto: Instagram masadaltamimi1

¿Por qué volvió a hablarse del caso?

Con la confirmación de Massad como integrante de La Casa de los Famosos México 2026, usuarios en redes sociales retomaron las denuncias realizadas por Melissa Navarro en 2024, generando un nuevo debate sobre la participación del influencer en el programa.

El tema volvió a posicionarse entre las conversaciones más comentadas, mientras algunos internautas recordaron las acusaciones y otros señalaron su apoyo incondicional al creador de contenido.