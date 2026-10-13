Alejandra Guzmán admite que necesita límites tras lesionarse la cadera

Alejandra Guzmán está acostumbrada a cantar, bailar y recorrer el escenario durante sus conciertos. Sin embargo, después de enfrentar distintos problemas de salud, la intérprete reconoció que hay algo que debe cambiar si quiere continuar presentándose ante sus seguidores.

Durante una entrevista con el programa Hoy, la cantante habló sobre las dificultades físicas que enfrenta después de sufrir una lesión de cadera durante un concierto en Veracruz.

La artista explicó que su médico le ha recomendado establecer límites a sus movimientos, una indicación que representa un desafío para alguien que durante décadas ha hecho de la energía una parte importante de sus espectáculos.

Aunque reconoció que necesita cuidarse, Guzmán dejó claro que no tiene intención de abandonar los escenarios y que está dispuesta a modificar algunos hábitos para seguir cantando y bailando.

Alejandra Guzmán reconoce que necesita límites tras su lesión de cadera

Durante su conversación con Hoy, Alejandra Guzmán admitió que una de las principales dificultades que enfrenta es aprender a controlar la intensidad de sus movimientos cuando se encuentra sobre el escenario.

La cantante explicó que, en ocasiones, la emoción de presentarse ante sus seguidores la lleva a exigirse físicamente más de lo que debería.

“A veces salgo con mucha adrenalina y como que a mí el cuerpo no me alcanza para lo que yo imagino”, confesó.

De acuerdo con la intérprete, su médico le ha insistido en que debe establecer límites para evitar que sus movimientos puedan provocar nuevas complicaciones.

Guzmán reconoció que no está acostumbrada a moderarse cuando se encuentra frente al público.

“Es que eso es lo que me dice el doctor: ‘Necesitas límites’. Y yo nunca he tenido límites en mi vida, pero lo voy a lograr”, expresó durante la entrevista.

La artista también reconoció que debe aprender a disminuir la intensidad de sus presentaciones, especialmente en aquellos momentos en los que la adrenalina la impulsa a bailar con mayor fuerza.

Para Guzmán, el reto no consiste en dejar de hacer lo que disfruta, sino en adaptar sus movimientos a las condiciones físicas que enfrenta actualmente.

La cantante no anunció una pausa en su carrera ni manifestó planes de retirarse. Por el contrario, aseguró que desea continuar trabajando mientras incorpora las recomendaciones de sus especialistas.

Alejandra Guzmán admitió que necesita poner límites a sus movimientos tras sufrir una lesión de cadera durante un concierto. Mezcalent

Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto en Veracruz

Las declaraciones de Alejandra Guzmán llegan después de que sufriera una luxación de cadera durante una presentación musical en Veracruz, episodio que requirió atención médica.

Tras el incidente, la cantante informó que se encontraba estable y que había conseguido caminar después de recibir tratamiento y descansar.

También compartió una radiografía relacionada con la lesión y explicó que la inflamación había disminuido, aunque necesitaba continuar con los cuidados correspondientes.

Sin embargo, el episodio también estuvo acompañado de una denuncia por parte de la intérprete sobre lo ocurrido mientras recibía atención médica.

Guzmán aseguró que un hombre intentó moverle una pierna sin contar con su autorización y sin realizar previamente los estudios necesarios para conocer el alcance de la lesión.

De acuerdo con su versión, presentó una demanda contra esa persona por presunta difamación y por haberla lastimado durante el incidente.

A pesar de lo ocurrido, la artista expresó su intención de regresar a Veracruz para ofrecer una nueva presentación cuando su estado de salud se lo permita.

Alejandra Guzmán reconoció que su médico le pidió establecer límites para evitar nuevas lesiones de cadera durante sus presentaciones. Mezcalent

Alejandra Guzmán habla de las prótesis que tiene en el cuerpo

Además de reconocer que necesita moderar sus movimientos, Alejandra Guzmán compartió detalles sobre las intervenciones médicas a las que se ha sometido.

La intérprete explicó que tiene dos prótesis y diversos implantes relacionados con procedimientos realizados en distintas zonas de su cuerpo.

Con el humor que suele utilizar al hablar de sus experiencias personales, la cantante mencionó que parte del material médico que lleva es de titanio.

También hizo referencia a intervenciones en la columna vertebral, aunque no precisó las características de cada procedimiento ni el tipo de implante utilizado.

La cantante explicó que estas intervenciones forman parte de los problemas físicos que ha enfrentado a lo largo de los años, pero aseguró que continúa disfrutando sus actividades profesionales.

Aunque no detalló las restricciones médicas específicas que debe seguir, reconoció que necesita prestar mayor atención a la manera en que se mueve durante sus conciertos.

Su situación también ha hecho que tenga que distinguir entre los movimientos que desea realizar sobre el escenario y aquellos que puede ejecutar sin exigirse demasiado.

Alejandra Guzmán admitió que necesita moderar sus movimientos al cantar y bailar tras sufrir una lesión de cadera. Mezcalent

Alejandra Guzmán continúa cantando pese a sus problemas de salud

Después de enfrentar distintas complicaciones físicas, Alejandra Guzmán ha retomado sus actividades musicales y continúa participando en presentaciones ante el público.

Una de sus apariciones recientes ocurrió antes de la final de La Casa de los Famosos México, donde volvió a cantar como parte de las actividades relacionadas con el programa.

Su participación se produjo en una etapa en la que la artista reconoce que debe modificar algunos aspectos de sus espectáculos para cuidar su salud.

Guzmán insistió en que disfruta cantar y bailar, aunque ahora entiende que necesita moderar la energía con la que realiza ciertos movimientos.

La cantante explicó que todavía está aprendiendo a incorporar los límites recomendados por su médico, especialmente cuando la emoción de estar frente al público la lleva a exigirse físicamente.