Gloria Trevi manda mensaje a Alejandra Guzmán tras dislocarse la cadera, ¿Qué le dijo?

Gloria Trevi reaccionó al accidente que sufrió Alejandra Guzmán durante un concierto en Veracruz. La cantante recurrió a recuerdos que ambas han compartido para dedicarle unas palabras después de que la rockera tuvo que abandonar el escenario y recibir atención médica.

Qué dijo Gloria Trevi en su mensaje a Alejandra Guzmán

Trevi publicó este lunes 21 de septiembre un video en sus historias de Instagram dedicado a Alejandra Guzmán. El material reúne imágenes de las dos artistas y fragmentos de encuentros ocurridos después del acercamiento que tuvieron tras años de diferencias públicas.

Para acompañar la publicación eligió Cuando un hombre te enamora, canción que ambas lanzaron en 2017. El tema marcó una de las colaboraciones de Trevi y Guzmán durante la etapa en la que decidieron dejar atrás sus enfrentamientos y trabajar juntas.

El video también recupera palabras de Alejandra sobre las heridas y recuerdos que forman parte de su relación. Una de las frases incluidas por Trevi hace referencia a aquellas experiencias que permanecen pese al paso del tiempo.

“Sé que hay heridas que nunca cerrarán. Sé que hay recuerdos. Sé que hay ángeles. Aquí está la prueba”.

Trevi añadió otro fragmento relacionado con la posibilidad de reconstruir vínculos y mirar hacia adelante. El material muestra así diferentes momentos de su relación antes de llegar a la dedicatoria que la cantante escribió tras conocer el accidente de Guzmán.

“Decir que la esperanza es lo último que muere. Hay que creer siempre en el mañana. Qué bonito vernos unidos. Sí podemos”.

Al final, Gloria Trevi dejó unas palabras dirigidas a su colega y amiga.

“Mis respetos a la invencible Alejandra Guzmán. TKM”, escribió junto al video compartido con sus seguidores.

Gloria Trevi llamó “invencible” a Alejandra Guzmán en el mensaje que le dedicó tras su luxación de cadera. IG gloriatrevi

Alejandra Guzmán se dislocó la cadera durante un concierto en Veracruz

El mensaje llegó después del accidente ocurrido la noche del sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera durante los primeros minutos de su presentación y no pudo continuar con el espectáculo.

Mientras realizaba una coreografía, la cantante comenzó a tener problemas para sostenerse y recibió ayuda de sus bailarines. Guzmán explicó frente al público que se le había salido la cadera y solicitó la presencia de un médico y una ambulancia.

La intérprete tuvo que salir del escenario en camilla y posteriormente fue trasladada a un hospital. Tras recibir atención médica, informó que habían logrado acomodarle nuevamente la cadera y aseguró que se encontraba en mejores condiciones.

El concierto fue suspendido y quedó pendiente su reprogramación. Guzmán adelantó que tiene intención de regresar a Veracruz cuando su recuperación se lo permita para completar la presentación que tuvo que interrumpir por la lesión.

Un detalle llamó especialmente la atención por el mensaje posterior de Trevi. Algunos reportes indican que la lesión ocurrió mientras Guzmán interpretaba “Más buena”, uno de los temas que grabó precisamente junto a Gloria Trevi.

Alejandra Guzmán se recupera de la luxación de cadera que sufrió durante su concierto en Veracruz. Cuartoscuro

Cómo sigue Alejandra Guzmán tras dislocarse la cadera

Después de recibir atención, Alejandra Guzmán reapareció en redes sociales para mostrar cómo avanza su recuperación. La cantante explicó que había descansado, que la inflamación disminuyó y aseguró que ya puede caminar tras lo ocurrido en Veracruz.

Guzmán incluso mostró una radiografía durante su actualización y se levantó frente a la cámara para responder a las versiones sobre su estado físico. También reconoció que tendrá que realizar algunos ajustes cuando regrese a sus presentaciones.

“Estoy completa, estoy caminando. Mírenme”.

La cantante adelantó que deberá reducir la intensidad de sus movimientos durante los próximos conciertos. Aunque el incidente modificará algunas de sus coreografías, aseguró que planea continuar con sus compromisos musicales una vez que las condiciones de su cadera se lo permitan.

Alejandra Guzmán aseguró que ya puede caminar tras sufrir una luxación de cadera durante su concierto en Veracruz. Cuartoscuro

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán dejaron atrás años de diferencias

El apoyo de Gloria Trevi también llamó la atención por la historia que existe entre las cantantes. Durante años protagonizaron diferencias públicas, pero posteriormente retomaron su relación y llevaron ese acercamiento a la música con proyectos en conjunto.

En 2017 estrenaron Cuando un hombre te enamora, precisamente la canción que Trevi utilizó ahora para musicalizar su mensaje. Ese mismo periodo las llevó a compartir escenario y a presentar material juntas después de años en los que su relación había sido seguida por la prensa.