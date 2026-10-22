¿Se casa otra vez? Aislinn Derbez reacciona al inesperado anuncio de Eugenio Derbez

¿Aislinn Derbez llegará nuevamente al altar? Una inesperada publicación de Eugenio Derbez encendió las especulaciones sobre la vida sentimental de la actriz y tomó por sorpresa a sus seguidores, pero también a la propia protagonista.

Aislinn Derbez reacciona al anuncio de su supuesta segunda boda

A su paso por el aeropuerto, la actriz fue cuestionada por la prensa sobre el supuesto anuncio y su reacción dejó claro que no tenía información sobre una posible boda. Entre risas nerviosas y hasta la sospecha de que alguien hubiera intervenido la cuenta de su padre, Aislinn respondió a una de las noticias que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores.

Una publicación atribuida a Eugenio Derbez desató rumores sobre una posible segunda boda de Aislinn, pero hasta ahora no existe confirmación. Facebook: Eugenio Derbez

Todo comenzó cuando en el perfil de Facebook de Eugenio Derbez apareció el mensaje: “Aislinn se vuelve a casar”, acompañado de un emoji de sorpresa. La publicación no tardó en generar comentarios y teorías sobre quién podría ser el hombre que llevaría nuevamente a la actriz al altar.

Sin embargo, al enterarse de lo ocurrido, Aislinn no ocultó su desconcierto. “¿Cómo?”, preguntó cuando los reporteros le mencionaron el mensaje. Después, quiso entender cómo había surgido aquella información y si su padre había compartido algún detalle adicional.

La actriz desconocía el supuesto anuncio de su papá e incluso sospechó que alguien pudo haber intervenido su cuenta de redes sociales. IG aislinnderbez

¿Por qué puso eso? Yo no sabía. ¿Cómo lo puso?”, cuestionó, sorprendida ante la posibilidad de que Eugenio hubiera anunciado una noticia tan importante sin comentársela antes.

La actriz incluso puso en duda que el comediante fuera responsable de la publicación.

¿Cómo crees? No creo que haya sido mi papá porque…”, comentó antes de plantear una posibilidad que le pareció más lógica: “No, se me hace que lo hackearon, no puede ser”.

¿Qué pasó con la publicación de Eugenio Derbez?

El mensaje fue eliminado posteriormente y, hasta el momento, no se ha aclarado públicamente cuál fue su origen ni por qué apareció en la cuenta del productor. Por ello, no existe una confirmación de que Aislinn tenga planes de casarse nuevamente.

“No tengo ni idea, pregúntaselo a él”, respondió Aislinn cuando le preguntaron si Eugenio Derbez quería verla casada nuevamente. IG aislinnderbez

Cuando le preguntaron si su padre estaría interesado en verla llegar otra vez al altar, la actriz prefirió no especular sobre sus intenciones.

No tengo ni idea, pregúntaselo a él”, respondió.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresaron?

La publicación también volvió a poner sobre la mesa los rumores acerca de una posible reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann, su exesposo y padre de su hija, Kailani.

Las declaraciones de Aislinn y Mauricio sobre la posibilidad de reconciliarse han despertado curiosidad entre sus seguidores, aunque ninguno ha confirmado que retomarán su romance. IG mauochmann

La pareja anunció su separación en 2020, pero desde entonces ha mantenido una relación cercana como padres. Sus apariciones juntos, los viajes familiares y algunos momentos compartidos en público han despertado curiosidad sobre la naturaleza de su vínculo.

Además, ambos coincidieron en la película Hasta el fin del mundo, situación que reavivó las preguntas sobre si podrían darse una nueva oportunidad sentimental. En junio de 2026, al ser cuestionados sobre esa posibilidad, Mauricio comentó que “la moneda está en el aire”, mientras que Aislinn respondió:

Nunca digas nunca”.

Tras su separación en 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han mantenido una relación cercana como padres de su hija, Kailani. Instagram aislinnderbez

Aunque esas declaraciones alimentaron las especulaciones, ninguno ha confirmado que retomaron su relación amorosa. Su cercanía también puede entenderse desde la dinámica familiar que han construido alrededor de Kailani, por lo que no hay elementos suficientes para asegurar que exista una reconciliación o un compromiso matrimonial.

Aislinn Derbez comparte su entusiasmo por regresar a Oaxaca

Más allá de la inesperada noticia, la actriz también habló de su reciente visita a Oaxaca, donde estuvo acompañada por su hija para participar en Decididas, un encuentro enfocado en el liderazgo y el desarrollo de las mujeres.

Aislinn expresó su cariño por el destino mexicano y la emoción que le produjo formar parte de una iniciativa que busca impulsar a otras mujeres.

Aislinn Derbez habló de su participación en Decididas, un encuentro sobre liderazgo femenino en Oaxaca. Foto de IG: Aislinn Derbez

Estuvo hermosísimo, la verdad es que Oaxaca es uno de mis lugares favoritos en el mundo”, compartió al hablar de la experiencia.

También destacó la importancia de utilizar su voz y sus vivencias para inspirar a otras personas.

Me encanta, entre más pueda yo ser un canal para inspirar a las demás mujeres, imagínate, que es un sueño muy bonito cumplido”, expresó.

Por ahora, la supuesta segunda boda de Aislinn Derbez permanece como una incógnita. Mientras Eugenio Derbez no explique el origen de su publicación, la actriz no ha anunciado ningún compromiso y tampoco existe una confirmación de que haya retomado su romance con Mauricio Ochmann.