"Aislinn se vuelva a casar": el comentario de Eugenio Derbez que desató rumores de boda

Aislinn Derbez volvió a dar de qué hablar por su vida sentimental, aunque esta vez no fue por una declaración suya ni por algo que haya publicado Mauricio Ochmann. El comentario que encendió las preguntas vino de su papá, Eugenio Derbez, quien hizo una referencia a la posibilidad de que su hija vuelva a casarse.

La frase llamó la atención porque llega en un momento en el que Aislinn y Mauricio han vuelto a convivir más de cerca. Los actores, que se separaron en 2020, trabajaron juntos en la película Hasta el fin del mundo y durante los últimos meses han compartido detalles de la relación que mantienen después de su divorcio.

Pero ¿realmente hay planes de boda? Hasta ahora, no hay un anuncio que confirme que la actriz esté pensando en casarse otra vez. El comentario de Eugenio tendría un contexto más sencillo y estaría relacionado con una publicación que su hija compartió durante un viaje.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la boda de Aislinn?

Todo comenzó después de que Aislinn publicara en sus historias de Instagram la frase "Nos tocó boda en Santo Domingo", mientras se encontraba de viaje. La publicación habría motivado el comentario de Eugenio en Facebook, que terminó despertando las especulaciones entre quienes siguen de cerca a la familia Derbez.

La posibilidad de que Aislinn vuelva a casarse llamó la atención, sobre todo porque su relación con Mauricio Ochmann sigue siendo tema de conversación. Sin embargo, el comentario de su padre debe tomarse con cautela y no como una confirmación de que la actriz tenga planes de boda.

Eugenio Derbez Facebook: Eugenio Derbez

Además, Aislinn estuvo en Oaxaca para participar en Decididas Oaxaca Festival 2026, un encuentro dedicado al liderazgo femenino, la cultura, los cuidados y el desarrollo económico de las mujeres, que se realiza el 16 y 17 de octubre.

Por ahora, no hay información que indique que el viaje o la publicación de la actriz estén relacionados con un compromiso sentimental. La frase sobre la boda, por sí sola, tampoco significa que ella vaya a llegar al altar.

¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podrían regresar?

Las preguntas sobre una posible reconciliación no surgieron únicamente por el comentario de Eugenio. Durante la promoción de Hasta el fin del mundo, Aislinn y Mauricio volvieron a compartir pantalla como pareja, algo que inevitablemente hizo que sus seguidores se preguntaran si la química de la ficción podría trasladarse a la vida real.

La película también les dio oportunidad de hablar sobre el vínculo que conservan después de su separación. En una entrevista con la revista Quién, publicada el 2 de junio de 2026, ambos respondieron si contemplaban retomar su relación amorosa.

Las preguntas sobre una posible reconciliación no surgieron únicamente por el comentario de Eugenio. Instagram: Aislinn Derbez

Mauricio dejó abierta la posibilidad con una respuesta breve: "La moneda está en el aire". Aislinn, por su parte, contestó: "Nunca digas nunca".

La actriz también reconoció que han vivido momentos complicados y experiencias importantes juntos, pero que han conseguido mantener el cariño y el respeto. "Y aun así siempre regresamos al amor", expresó durante la conversación.

Mauricio también habló de la conexión que conserva con la madre de su hija. Según explicó, entre ellos existe un amor profundo, además de admiración y respeto. Ambos siguen unidos por la crianza de Kailani, su hija, y han procurado mantener una relación cordial.

Mauricio también habló de la conexión que conserva con la madre de su hija.

¿Hay planes de una nueva boda?

Aunque las declaraciones de ambos han dado pie a distintas interpretaciones, ninguno ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental ni que estén considerando casarse de nuevo.

Por eso, el comentario de Eugenio Derbez parece más una broma que un anuncio familiar. La cercanía entre Aislinn y Mauricio, sus respuestas durante las entrevistas y la buena relación que mantienen explican por qué sus seguidores no descartan una reconciliación.

Aunque las declaraciones de ambos han dado pie a distintas interpretaciones, ninguno ha confirmado que hayan retomado su relación Instagram

Sin embargo, por ahora, hablar de una boda sería adelantarse a los hechos. Aislinn no ha anunciado un compromiso y Mauricio tampoco ha confirmado planes de matrimonio. Mientras tanto, la posibilidad sigue dando de qué hablar en redes sociales.