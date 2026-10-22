Jesse Huerta habla del futuro de su hermana tras la separación de Jesse & Joy: "Puede conmigo, puede sin mí"

Jesse y Joy anoche ofrecieron uno de sus últimos conciertos juntos en CDMX. Y como era de esperarse, su presentación dio de que hablar después de que hace unas semanas Jesse Huerta diera a conocer que decidía dejar el dueto.

Al finalizar el concierto, el cantante conversó con varios medios de comunicación y expresó la admiración que siente por su hermana Joy, a quien considera una de las personas más talentosas que conoce.

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Jesse asegura que Joy puede continuar su carrera sin él

Durante el encuentro con los medios, Jesse se mostró feliz por la nueva etapa que atraviesa su hermana y aseguró que confía plenamente en su talento, por lo que considera que tiene todo lo necesario para continuar su trayectoria musical de manera independiente.

“Siento mucha felicidad por mi hermana porque sé que es una de las personas, de los seres más talentosos que conozco y sé que ella puede conmigo, puede sin mí, y al final no está sola, estamos todos con ella”, expresó.

Foto: Cuartoscuro.com / Camila Ayala Benabib

Jesse revela que habló con Joy antes de tomar caminos diferentes

En la misma conversación, Jesse Huerta también se refirió a la comunicación que ha mantenido con su hermana durante este proceso y aseguró que habló con ella antes de compartir su decisión de dejar el dueto y comenzar un proyecto como solista.

“Yo hablé con ella absolutamente claro antes de hablar con cualquier persona de mi vida. Lo sabe y sabe que tiene todo mi amor, mi apoyo siempre. Las familias nos apoyamos en las buenas y en las malas, si alguien necesita apoyo”, comentó.

Foto de FB: Jesse & Joy

Asimismo, el cantante se pronunció sobre las opiniones que han surgido alrededor de ambos y señaló que, aunque las personas tienen derecho a expresar lo que piensan, esto no cambia la realidad que viven él y su hermana.