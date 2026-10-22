Mansión de Juan Gabriel en venta: cuánto vale la antigua residencia de Alberto Aguilera Valadez

La antigua mansión de Juan Gabriel en Florida volvió a captar la atención del mercado inmobiliario de lujo. La propiedad, que perteneció al cantante mexicano Alberto Aguilera Valadez, nombre real del llamado Divo de Juárez, salió a la venta por una cifra que la coloca entre los anuncios residenciales más caros de la zona.

De acuerdo con la agencia EFE, la residencia se encuentra en Southwest Ranches, al sur de Florida, y destaca por sus amplios terrenos, sus instalaciones recreativas y las modificaciones realizadas después de que sus actuales propietarios la adquirieran en 2022.

Más allá de su relación con uno de los artistas más reconocidos de México, la propiedad llama la atención por sus dimensiones y por el considerable aumento de su precio respecto a su última compraventa.

¿Cuánto cuesta la mansión de Juan Gabriel en Florida?

Mansión de Juan Gabriel en venta. Cuartoscuro

La antigua residencia del intérprete de “Querida” se ofrece actualmente por 38.9 millones de dólares. Según los reportes de EFE y la publicación especializada Mansion Global, la propiedad tiene una extensión aproximada de 9.69 acres, equivalentes a cerca de 3.92 hectáreas.

El precio de salida del inmueble, ubicado en Southwest Ranches, supera los 22.5 millones de dólares que, según reportes, correspondían al anterior anuncio residencial más caro de la localidad.

Aunque la cifra coloca a la propiedad en una posición destacada dentro del mercado inmobiliario local, se trata del precio solicitado por el vendedor y no de una operación de compraventa ya concretada.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es la diferencia entre el precio de la última compra y el actual anuncio. En 2022, una sociedad de responsabilidad limitada adquirió la propiedad por aproximadamente nueve millones de dólares, de acuerdo con los registros inmobiliarios.

¿Cómo es la antigua residencia de Juan Gabriel?

La mansión cuenta con aproximadamente 23 mil 442 pies cuadrados de espacio interior climatizado, equivalentes a unos dos mil 177 metros cuadrados, distribuidos en seis edificaciones.

De acuerdo con la descripción de la propiedad recogida por Mansion Global, el complejo dispone de ocho habitaciones, 11 baños completos y dos medios baños.

La finca fue transformada en una residencia de lujo con espacios dedicados al entretenimiento, el deporte y el bienestar. Entre sus principales instalaciones se encuentran las siguientes:

Una residencia principal y una casa para invitados. La vivienda principal cuenta con cinco dormitorios, amplias áreas de convivencia y una suite principal con vestidor y baño. A esto se suma una casa independiente para invitados, con tres habitaciones y cocina equipada. La distribución permite separar los espacios familiares de las áreas destinadas a recibir visitas, una característica habitual en propiedades de este tamaño.

La vivienda principal cuenta con cinco dormitorios, amplias áreas de convivencia y una suite principal con vestidor y baño. A esto se suma una casa independiente para invitados, con tres habitaciones y cocina equipada. La distribución permite separar los espacios familiares de las áreas destinadas a recibir visitas, una característica habitual en propiedades de este tamaño. Un club privado y espacios de entretenimiento . La finca también dispone de un edificio dedicado al ocio, equipado con bar, sala de cine privada y áreas para videojuegos. Estos espacios forman parte de las mejoras que han convertido el inmueble en algo más que una residencia convencional.

Gimnasio, spa y pabellón deportivo . Entre las instalaciones más llamativas figura un área de bienestar que incluye gimnasio, sauna, baño de vapor, piscina de inmersión en agua fría y sala de masajes.

P abellón de baloncesto , de aproximadamente 975 metros cuadrados, que cuenta con piso deportivo, vestidores, una zona para espectadores y espacios adicionales para reuniones.

E l complejo también incluye un garaje climatizado independiente , pensado para albergar varios vehículos.

Piscinas, jardines y áreas al aire libre . El exterior cuenta con dos piscinas, una de ellas con cascadas y una formación rocosa, además de un pabellón de estilo tiki con parrillas, televisores y bar.

La propiedad también tiene estanques ornamentales, un estanque con carpas koi, árboles frutales, huertos y extensas áreas verdes. En conjunto, estas instalaciones le dan una apariencia similar a la de un resort privado.

¿Qué pasó con la mansión después de la muerte de Juan Gabriel?

La historia de la propiedad está ligada tanto a la vida personal del cantante como a los acontecimientos posteriores a su fallecimiento, ocurrido el 28 de agosto de 2016.

Juan Gabriel adquirió la finca en 1995. En 2015, la propiedad fue transferida a su hijo Iván Aguilera, un año antes de la muerte del artista.

En 2017, Joao Aguilera, otro de los hijos del cantante, presentó una demanda contra su hermano para cuestionar la transferencia del inmueble y la autenticidad de la firma atribuida a su padre. De acuerdo con la información difundida entonces por Univision, la demanda fue retirada en diciembre de ese año.

La propiedad cambió de manos nuevamente en 2022, cuando una sociedad de responsabilidad limitada la compró por unos nueve millones de dólares. Desde entonces, el complejo experimentó modificaciones y ampliaciones que se reflejan en la descripción de venta actual.