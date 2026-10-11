Eugenio Derbez considera mudarse a Madrid; "creo que ya cumplí el sueño americano"

Eugenio Derbez comenzó a explorar una vida fuera de Los Ángeles después de más de una década dedicada a construir su carrera en Estados Unidos. El actor mexicano visitó Madrid para evaluar la posibilidad de instalarse allí, mientras se pregunta cuánto quiere seguir sacrificando por alcanzar otro logro profesional.

Durante una entrevista con La Script, el comediante explicó que su entusiasmo por Hollywood ha cambiado. Todavía reconoce oportunidades para crecer, pero la vida que imaginaba al mudarse a California ya no le resulta tan atractiva como antes.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé”, expresó. “Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”, agregó el actor

¿Por qué Eugenio Derbez piensa en vivir en España?

Derbez puso como ejemplo las trayectorias de Antonio Banderas y Javier Bardem, quienes combinan proyectos internacionales con trabajos en España. En sus carreras encuentra una posibilidad que ahora le interesa: continuar en la industria y elegir proyectos por lo que significan personalmente.

“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”, señaló.

Madrid es, por ahora, una opción que está explorando. El actor no anunció una fecha de mudanza ni presentó el traslado como una decisión definitiva de su familia, con la que reside en California: su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija Aitana.

“Tengo una vida que no disfruto”

Por otro lado, Eugenio Derbez también habló del tiempo que dedica al trabajo y de las experiencias personales que ha ido aplazando mientras persigue nuevas metas.

“Tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla”, reconoció.

También explicó que este año se ha preguntado si quiere continuar demostrando que puede llegar más lejos, aun cuando eso implique posponer nuevamente lo que desea hacer fuera de los escenarios.

Derbez recordó que, tras el éxito de No se aceptan devoluciones, decidió dejar la seguridad de su carrera en México para probar suerte en Los Ángeles.

La apuesta implicó renunciar a su contrato de exclusividad con Televisa y cerrar su productora. Años después, la pregunta que se hace ya no gira únicamente alrededor de las oportunidades que puede conseguir, sino del tiempo que tiene para disfrutar lo que ha construido.

El proyecto que todavía quiere realizar

Derbez mantiene una ambición profesional pendiente: volver a dirigir y hacerlo en inglés. Según explicó en De Estreno, cuando llegó a Estados Unidos optó por concentrarse en otras áreas porque no se sentía suficientemente familiarizado con el idioma ni con la cultura.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado”, afirmó.

La posibilidad de cambiar de residencia convive así con su interés por retomar una faceta que dejó en segundo plano durante su adaptación a Hollywood.

“Al mudarme a Estados Unidos por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”, expresó.

bgpa