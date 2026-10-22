Carrie tendrá temporada 2 en Prime Video y esto se sabe de la historia

La historia de Carrie White continuará después de los acontecimientos que marcaron su primera temporada. Prime Video confirmó el futuro de la adaptación de Stephen King desarrollada por Mike Flanagan, cuya nueva versión dejó varias preguntas sobre el destino de la protagonista.

La plataforma anunció oficialmente la segunda temporada de Carrie este 22 de octubre, apenas dos semanas después del estreno de sus primeros ocho episodios, disponibles desde el 7 de octubre.

Amazon MGM Studios atribuyó la renovación a la recepción que tuvo la serie entre los espectadores, aunque no dio a conocer cifras específicas de audiencia. La producción ha encontrado público tanto entre seguidores de la novela original como entre nuevas generaciones.

A diferencia de las adaptaciones cinematográficas, la propuesta de Flanagan no termina con la tragedia del baile escolar. Su intención es explorar qué ocurre después y ampliar el universo de personajes con habilidades sobrenaturales.

¿De qué tratará la temporada 2 de Carrie en Prime Video?

La primera temporada presenta a Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, como una adolescente que comienza a asistir a una escuela pública después de crecer bajo las estrictas reglas religiosas de su madre, Margaret, interpretada por Samantha Sloyan.

Mientras intenta relacionarse con sus compañeros, Carrie enfrenta situaciones de acoso escolar y descubre que posee poderes telequinéticos, una capacidad que le permite mover objetos sin tocarlos y que se manifiesta con mayor intensidad cuando experimenta emociones fuertes.

La serie conserva algunos acontecimientos conocidos de la novela publicada en 1974, incluido el incidente del baile de graduación. Sin embargo, introduce personajes y conflictos que modifican considerablemente el desenlace original.

A partir de aquí se revelan detalles del final de la primera temporada.

En los últimos episodios aparece Adelaide, interpretada por Kate Siegel, una mujer que dirige una organización secreta integrada por personas con habilidades psíquicas y que conoce la existencia de Carrie.

El grupo ha seguido los movimientos de la adolescente porque considera que sus capacidades son especialmente importantes. De esta manera, la historia plantea que Carrie no es la única persona con poderes sobrenaturales.

También se descubre que Emaline, interpretada por Thalia Dudek, no es una estudiante común. Tiene la capacidad de proyectarse astralmente y fue enviada para observar a Carrie sin revelar su verdadera identidad.

Durante el baile, Emaline toma el control del cuerpo de la protagonista y utiliza sus poderes para provocar una matanza. Posteriormente, ambas abandonan el pueblo, dejando abierta la historia para nuevos episodios.

La segunda temporada podría desarrollar varios conflictos que quedaron pendientes.

El destino de Carrie y Emaline , después de abandonar el lugar donde ocurrió la tragedia.

Los objetivos de Adelaide , quien busca acercarse a la protagonista por sus habilidades.

La existencia de otras mujeres con poderes , que podrían convertirse en aliadas o adversarias.

El alcance de las capacidades de Carrie , que todavía no comprende por completo.

Mike Flanagan explicó a Entertainment Weekly que parte de esta ampliación del universo surgió de su interés por The Institute, otra novela de Stephen King relacionada con menores que poseen capacidades psíquicas.

No obstante, aclaró que su producción no adapta directamente ese libro, sino que utiliza una idea semejante para desarrollar una organización diferente dentro de la historia de Carrie.

Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, regresará en la segunda temporada de la serie de Prime Video. X @DiscussingFilm

¿Quiénes podrían regresar al elenco de Carrie temporada 2?

Aunque Prime Video confirmó la renovación, todavía no ha anunciado oficialmente qué actores participarán en los nuevos episodios ni si habrá incorporaciones al reparto.

Sin embargo, el desenlace de la primera temporada permite identificar a varios personajes cuya participación sería importante para continuar la historia.

La principal candidata para regresar es Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White y cuyo personaje permanece con vida al terminar la primera entrega.

También se espera que Kate Siegel retome su papel como Adelaide, especialmente porque el propio Flanagan adelantó que la organización que dirige tendrá mayor importancia en el desarrollo de la historia.

Otro posible regreso es el de Thalia Dudek como Emaline, quien se convierte en una figura central durante los últimos episodios y establece una relación directa con Carrie.

Por ahora, estos regresos deben considerarse posibilidades y no confirmaciones oficiales de Amazon.

Además del elenco, la producción mantiene involucrado a Stephen King, autor de la novela original y productor ejecutivo de la adaptación televisiva.

En un comunicado difundido con motivo de la renovación, King expresó su entusiasmo por el futuro de Carrie y adelantó que tanto él como Flanagan están interesados en mostrar lo que le espera a la protagonista.

El creador de la serie también explicó que, desde el desarrollo del proyecto, su intención era contar una historia que continuara después del baile de graduación, uno de los acontecimientos más conocidos de la obra original.

Summer H. Howell interpreta a Carrie White en la serie de Prime Video, que continuará con una segunda temporada. X @sboficial

¿Cuándo se estrena Carrie temporada 2 y habrá una tercera entrega?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha anunciado una fecha de estreno para la segunda temporada de Carrie. Tampoco ha informado cuándo comenzarán las grabaciones ni cuántos episodios tendrá.

La primera entrega contó con ocho capítulos, publicados simultáneamente el 7 de octubre de 2026. Sin embargo, la plataforma todavía no ha confirmado si repetirá ese formato para su continuación.

Lo que sí se conoce es que Mike Flanagan contempla una historia de tres temporadas, una idea que compartió antes del estreno de la serie y que permitiría desarrollar los conflictos presentados en su nueva versión.