Muere Tom Skerritt a los 93 años, estrella de 'Alien', 'Top Gun' y 'Picket Fences'

Tom Skerritt, actor estadounidense cuya trayectoria de más de seis décadas quedó marcada por películas como MASH, Alien, Top Gun y A River Runs Through It, así como por la serie Picket Fences, falleció el miércoles 21 de octubre de 2026 a los 93 años.

¿De qué murió Tom Skerritt?

La noticia fue confirmada por su familia y por su representante a través de un comunicado donde informaron que murió por causas naturales.

El actor estadounidense Tom Skerritt falleció por causas naturales a los 93 años, dejando una extensa carrera en cine y televisión. IG

Reconocido por su presencia sobria, su característica sonrisa y una versatilidad que le permitió transitar entre el cine, la televisión, el drama, la comedia y el thriller, Skerritt dejó una filmografía de más de 150 créditos.

Su familia lo recordó no solamente por su carrera, sino por las cualidades que definieron su vida personal.

Fue un esposo amoroso para Julie; padre de Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko; abuelo de Sara, Maddison, Sunny, Louisa y Georgia; y bisabuelo de Marigold y Ravi”, señaló el comunicado familiar.

Tom Skerritt fue uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión estadounidenses, falleció el 21 de octubre de 2026. IG

¿Quién fue Tom Skerritt?

Thomas Roy Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan. Antes de dedicarse profesionalmente a la actuación sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Posteriormente estudió en Henry Ford College, Wayne State University y UCLA, donde inicialmente tenía interés por la literatura inglesa y la dirección.

De MASH a Alien y Top Gun, Tom Skerritt construyó una carrera marcada por personajes memorables y más de 150 créditos. IMDb

Fue durante una producción universitaria de The Rainmaker cuando llamó la atención de profesionales de la industria. Su debut cinematográfico llegó con War Hunt (1962), cinta en la que compartió créditos con Robert Redford y Sydney Pollack.

Durante los años siguientes acumuló apariciones en series como Gunsmoke, The Virginian, The Fugitive y Hawaii Five-O, hasta que el cine comenzó a darle papeles cada vez más importantes.

Tom Skerritt y sus personajes más recordados en Hollywood

Uno de los primeros grandes momentos de su carrera llegó con MASH (1970), de Robert Altman, donde interpretó al cirujano Duke Forrest. La colaboración con Altman continuó en Thieves Like Us (1974), mientras Skerritt consolidaba su reputación como un sólido actor de reparto.

El actor que interpretó al sheriff Jimmy Brock en Picket Fences y al capitán Dallas en Alien deja un importante legado en Hollywood. IMDb

Sin embargo, fue Alien (1979), dirigida por Ridley Scott, la película que lo colocó en un lugar especial dentro del cine de ciencia ficción y terror. Skerritt interpretó al capitán Dallas, comandante de la nave Nostromo y uno de los personajes centrales de la historia.

Años después recordaría aquel rodaje como una de las experiencias más memorables de su carrera y reconocería que el equipo estaba creando algo extraordinario.

En 1986 volvió a participar en una película que se convertiría en un clásico: Top Gun. Allí interpretó al comandante Mike “Viper” Metcalf, instructor de la escuela de pilotos donde se entrenaba Pete “Maverick” Mitchell, personaje de Tom Cruise.

El actor que dio vida al capitán Dallas en Alien y al comandante Viper en Top Gun. IMDb

¿Cuántos premios ganó Tom Skerritt?

Aunque su trayectoria cinematográfica fue extensa, Skerritt encontró uno de sus personajes más importantes en televisión. Entre 1992 y 1996 protagonizó Picket Fences, creada por David E. Kelley, como Jimmy Brock, sheriff de un peculiar pueblo estadounidense.

Su interpretación le valió el Emmy a mejor actor protagonista en una serie dramática en 1993 y posteriormente recibió nuevas nominaciones, además de reconocimientos de los Globos de Oro y los premios del Sindicato de Actores.

Tom Skerritt fue reconocido con un Emmy por Picket Fences. IMDb

Así fue la trayectoria de Tom Skerritt

Después de la serie continuó trabajando de manera constante en producciones como The West Wing, Huff, Brothers & Sisters, The Good Wife y Madam Secretary.

Entre sus trabajos cinematográficos también destacan The Turning Point, Steel Magnolias, The Dead Zone, Contact, Tears of the Sun y Ted. Uno de sus papeles favoritos fue el del reverendo John Maclean en A River Runs Through It (1992), dirigida por Robert Redford.

Más allá de los reflectores, Skerritt mantuvo un vínculo con los veteranos y la narración como herramienta de recuperación. En 2012 cofundó el Red Badge Project, iniciativa enfocada en ayudar a veteranos afectados por estrés postraumático mediante la escritura y el relato de experiencias.