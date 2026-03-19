La increíble fiesta de Aislinn Derbez que está dando de qué hablar

La celebración de cumpleaños de Aislinn Derbez se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes, no solo por lo espectacular de la fiesta, sino por la autenticidad y el ambiente que la rodeó.

La actriz decidió festejar sus 38 años “en grande”, y no solo demostró que sabe cómo organizar un evento épico, sino que compartió con sus seguidores cada detalle, desde la íntima (y muy divertida) preparación de su imagen, hasta el eufórico festejo en uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México.

Aislinn Derbez impacta con su outfit de cumpleaños

Antes de que las bengalas se encendieran, Aislinn abrió las puertas de su habitación para compartir detalles de toda la preparación.

Hoy es mi cumpleaños y mi grano lo sabe, y mis canas también", bromeó la protagonista de La Casa de las Flores, dejando claro que su prioridad era disfrutar al máximo.

Aislinn mostró su proceso de maquillaje previo a la fiesta. IG aislinnderbez

Bajo la guía de Vicente Montoya, su maquillista personal, Aislinn reveló los secretos detrás de su look "asoleado". El objetivo: verse como si acabara de llegar de la playa. Entre los trucos que compartió destacaron:

Blush de impacto: Aplicado en línea recta muy arriba de los pómulos para evitar verse "cachetona".

Aplicado en línea recta muy arriba de los pómulos para evitar verse "cachetona". Nariz de impacto (sin bisturí): Con un sombreado estratégico, Aislinn reafirmó su postura ante las cirugías: "Jamás me voy a operar la nariz, le da personalidad".

Con un sombreado estratégico, Aislinn reafirmó su postura ante las cirugías: "Jamás me voy a operar la nariz, le da personalidad". Pequitas falsas: El regalo de cumpleaños perfecto, logradas con un lápiz de cejas tono rubio para un acabado sutil y natural.

El regalo de cumpleaños perfecto, logradas con un lápiz de cejas tono rubio para un acabado sutil y natural. Mirada XL: Un toque de delineador beige para agrandar el ojo y el uso de

Un toque de delineador beige para agrandar el ojo y el uso de rímel color vino en la mitad interna de las pestañas combinado con negro en las exteriores. ¡Un cambio total para aclarar la mirada!

Para cerrar con broche de oro, lució su "chino natural" potenciado por un difusor, logrando un volumen espectacular que complementaba a la perfección su elegante vestido negro de escote profundo.

Aislinn lució un look natural con pecas y cejas abundantes. IG aislinnderbez

¿Dónde celebró Aislinn Derbez su cumpleaños?

La cita fue en "La Sala de Despecho", un sofisticado speakeasy en el corazón de la capital que simula una pintoresca tienda de abarrotes. El lugar fue el escenario ideal para que la familia Derbez sacara sus mejores dotes vocales.

Vadhir Derbez se convirtió en el alma del karaoke, interpretando con pasión "Estrellas de Mil Maneras" de Caifanes. Uno de los momentos más virales de la noche fue cuando, en medio de la euforia, Vadhir cargó a Aislinn y la hizo girar por toda la pista, demostrando la increíble complicidad que comparten.

Vadhir y José Eduardo Derbez animaron la fiesta. IG aislinnderbez

Por su parte, José Eduardo Derbez no se quedó atrás, brindando con "shots" y cantando con tal entrega que la propia Aislinn etiquetó los videos como "demasiada intensidad".

¿Quiénes asistieron al cumpleaños de Aislinn Derbez?

Entre las invitadas de lujo se encontraban Esmeralda Pimentel y Lety Sahagún, quienes fueron captadas disfrutando del karaoke, los tragos adornados con bengalas y bailando sin parar.

Amigos cercanos como Esmeralda Pimentel y Lety Sahagún estuvieron presentes. IG aislinnderbez

No faltaron "Las Mañanitas" frente a un pastel artístico decorado con flores y rodajas de cítricos, un momento que Aislinn grabó emocionada mientras recibía el cariño de sus hermanos.

Aislinn Derbez revela cuál fue su mejor regalo de cumpleaños

Aunque la fiesta fue espectacular, Aislinn confesó que su mejor regalo llegó de la mano de su proyecto 'La Magia del Caos'. La actriz tuvo la oportunidad de conocer y entrevistar a Ryan Gosling, un momento que describió como "muy cabrón" y que cierra con broche de oro su celebración.

Aislinn ha dejado claro que este es solo el inicio de sus festejos. "Me celebro como si fuera mi propia hija", afirmó, anunciando que la próxima parada será una escapada a la playa con sus mejores amigas.