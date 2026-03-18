Así sorprendió Eugenio Derbez a Aislinn Derbez en su cumpleaños

Eugenio Derbez volvió a demostrar que, además de ser uno de los comediantes más queridos de México, también es un papá cercano y detallista. En esta ocasión, el actor enterneció a sus seguidores al compartir la forma en la que sorprendió a su hija Aislinn Derbez en su cumpleaños.

Eugenio Derbez festeja el cumpleaños de Aislinn

El momento fue compartido en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En él, Eugenio aparece afuera de la casa de Aislinn, visiblemente emocionado, listo para celebrar a quien él mismo ha llamado en más de una ocasión “su consentida”.

Estoy afuera de la casa de Aislinn porque vengo para celebrarle su cumpleaños”, dice al inicio del clip, anticipando la sorpresa que tenía preparada.

El detalle principal fue un original pastel en forma de cámara Polaroid, cuidadosamente decorado en tonos morados y adornado con flores. Pero lo que realmente hizo especial este regalo fueron las fotografías comestibles que salían de la “cámara”: imágenes de Aislinn cuando era pequeña, evocando recuerdos entrañables entre padre e hija.

Aislinn Derbez reacciona a la sorpresa de Eugenio Derbez

Al entrar a la casa, Eugenio comenzó a cantar el clásico “Happy Birthday”, mientras Aislinn lo recibía con una sonrisa relajada, acompañada por su hija Kailani, quien no tardó en convertirse en una de las protagonistas del momento.

El actor llegó a casa de su hija con un original pastel en forma de cámara Polaroid. IG aislinnderbez

Ambas se encontraban descansando cómodamente cuando fueron sorprendidas por el actor, lo que hizo que la escena se sintiera aún más espontánea y familiar.

Uno de los momentos más divertidos del video llegó cuando comenzaron a revisar las imágenes del pastel. Eugenio no pudo evitar bromear sobre una fotografía en particular en la que ambos aparecen con atuendos idénticos de rayas coloridas. Entre risas, explicó que ese outfit había sido una coincidencia curiosa:

Esto fue lo único que encontré en cualquier tienda que era igual de papá y de hija”, comentó, desatando carcajadas.

Padre e hija recordaron momentos del pasado, incluyendo divertidos outfits iguales. IG ederbez

Eugenio Derbez dedica un emotivo mensaje a Aislinn Derbez

La celebración continuó con la degustación del pastel, donde como era de esperarse, el humor no podía faltar. Eugenio y Aislinn protagonizaron un divertido debate sobre cómo se dice correctamente una expresión: “¿a qué sepo?” o “¿a qué sé?”.

Entre bromas y complicidad, ambos pidieron a sus seguidores que votaran por su versión favorita, cerrando el clip con risas y un abrazo que reflejaba la cercanía que mantienen.

El actor acompañó el video con un mensaje emotivo sobre el amor incondicional de padre. IG aislinnderbez

Junto al video, Eugenio compartió un mensaje que tocó el corazón de sus fans. En él, reflexionó sobre el paso del tiempo y la evolución de su relación con Aislinn:

Los hijos crecen… y un día, sin darnos cuenta, se convierten en padres. La vida avanza, los papeles cambian, pero hay algo que permanece intacto: el amor de papá. Ese… no cambia nunca”, escribió.

El actor también destacó lo orgulloso que se siente de su hija, no solo como mujer, sino como madre y persona.

Siempre mi niña y, al mismo tiempo, una de mis grandes maestras de vida”, agregó, dejando ver una faceta más íntima y emocional.

El momento dejó ver la fuerte conexión familiar que caracteriza a los Derbez. IG aislinnderbez

La relación entre Eugenio y Aislinn ha sido una de las más visibles dentro del mundo del espectáculo mexicano, especialmente desde que compartieron momentos de su vida familiar en proyectos televisivos. A lo largo de los años, han demostrado que, más allá de la fama, lo que los une es una conexión genuina basada en el cariño, el respeto y el sentido del humor.