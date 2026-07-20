¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica? Revelan verdadera causa de muerte de Mauro Menéndez

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, conmocionó al mundo del espectáculo, especialmente porque fue un repentino fallecimiento, del cual, en su momento, no había mucha información, pero poco a poco han salido detalles que apuntan a la verdadera causa del fallecimiento del joven.

Aylín Mujica y Osamu Menéndez se han mostrado destrozados tras la pérdida de su hijo. Ambos, en sus redes sociales, han dedicado mensajes que dejan ver el gran dolor que sienten por la muerte de Mauro Menéndez, en especial porque ninguno pudo despedirse de él pues este se encontraba de viaje en Barbados.

De hecho, la actriz y su expareja tuvieron que viajar a la isla caribeña para reconocer el cuerpo de su hijo y se encuentran en los trámites para trasladar el cuerpo a Miami, donde reside parte de la familia.

Causa de muerte del hijo de Aylín Mujica

Causa de muerte de Mauro Menéndez Especial

Francisco Mujica, padre de la actriz y abuelo del joven fallecido, habló por primera vez sobre lo ocurrido y compartió detalles de las últimas horas de vida de su nieto, así como del difícil momento que enfrenta la familia.

El abuelo de Mauro, en entrevista con TV Notas, explicó que su nieto viajó a Barbados sin conocer el problema de salud por el que atravesaba.

Según la declaración, el joven llegó de Los Ángeles con síntomas de un resfriado, pero con el paso de los días la enfermedad se agravó hasta convertirse en una neumonía, sin embargo, su estado se agravó y sufrió dos infartos que no logró resistir.

No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”, contó Francisco Mujica.

Francisco describió a su nieto como un joven maravilloso, dedicado a su trabajo y con muchas ideas, además de tener un carácter increíble, siempre alegre, muy cariñoso y bromista.

Todos estamos muy destrozados anímicamente [...] “Lo extrañaremos mucho como nieto, a Mauro le encantaba la comida cubana. Le fascinaba el frijol negro, el plátano maduro, el huevo frito con arroz blanco”, confesó Francisco.

El abuelo de Mauro dijo estar muy consternado con la muerte de su nieto y reveló que disfrutaban mucho de su compañía, además de que era muy educado y tenía la suficiente confianza con ellos para pedirles apoyo.

Mauro Menéndez deja doloroso vacío a su mamá

Causa de muerte de Mauro Menéndez Especial

Sobre cómo enfrenta la dolorosa pérdida su hija, Francisco señaló que lo está afrontando de la mejor manera, aunque es realmente complicado.

El sábado hablé con ella y estaba preparando la documentación para traer el cuerpo a Miami. Tengo fe en que va a salir adelante. Es una mujer de mucho carácter, tiene gran entereza ante la vida. Me costó trabajo hablar con ella, yo no tenía fuerza. Está muy entera para llevar todo esto”, narró.

En tanto, consideró que la familia se queda con el mejor recuerdo y con la forma en que Mauro era:

Siempre sonriente, bromeando, hablando de música. Él estaba en lo que le gustaba. Vivió sus últimos años en lo que le fascinaba: la música”.

Asimismo, aclaró que Mauro era soltero y que no tenía una pareja fija.

‘Me haces falta’: Aylín

Causa de muerte de Mauro Menéndez Especial

La última publicación de Aylín Mujica deja ver el enorme dolor que siente tras la pérdida de su hijo.

Acompañado de varias fotografías, publicó un mensaje en el que señala que ha pasado poco tiempo y ya se siente como si fuera una eternidad.

Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante”.

Aylín escribió que su hijo le hace falta en todo momento y que quisiera abrazarlo, aunque lo lleva consigo en cada respiro.