Cuando el conservadurismo se vuelve seductor

Las ideas nunca desaparecen. Lo único que cambia es el momento en que vuelven a parecer razonables.

Durante las últimas dos décadas pensamos que la igualdad entre hombres y mujeres pertenecía a ese conjunto de conquistas que podían discutirse, ampliarse o perfeccionarse, pero difícilmente ponerse en duda. Nadie imaginó que, en pleno siglo XXI, volverían a ganar visibilidad discursos que reivindican la obediencia de la mujer al marido, presentan la dependencia económica como una virtud o cuestionan que cada persona ejerza plenamente su ciudadanía con independencia de su familia.

Las grandes batallas culturales rara vez anuncian su llegada. Empiezan pareciendo una moda, una ocurrencia o una discusión de internet. Cuando nos damos cuenta de que estaban cambiando la forma en que entendemos el mundo, suelen llevar años ganando terreno.

Las tradwives, convertidas en un fenómeno global, reivindican una feminidad construida alrededor del hogar, el cuidado y la autoridad masculina. Al mismo tiempo, algunas voces del nuevo conservadurismo han comenzado a recuperar una vieja idea: que la familia, y no el individuo, debería volver a ocupar el centro de la representación política. De ahí reaparece el llamado "voto por familia", una propuesta que, con distintos matices, plantea que el peso político deba recaer en el hogar como unidad social y no exclusivamente en cada ciudadano.

Las primeras operan en el terreno cultural; el segundo, en el político. Pero ambos responden a una misma visión del mundo.

Conviene hacer una precisión. No existe nada reprochable en que una mujer decida libremente dedicar su vida al hogar, criar a sus hijos o asumir una distribución tradicional de responsabilidades dentro de su familia. Esa posibilidad también forma parte de la libertad que las sociedades democráticas deben proteger. El problema comienza cuando esa elección deja de presentarse como una opción entre muchas y empieza a promoverse como el destino deseable para todas las mujeres. Cuando la autonomía deja de entenderse como un derecho y empieza a describirse como la causa del malestar contemporáneo.

Esa narrativa no apareció por accidente.

Vivimos tiempos marcados por la incertidumbre. La precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda, el agotamiento emocional, la caída de la natalidad, la transformación acelerada de las relaciones afectivas y la sensación de que el futuro ofrece menos certezas que el pasado han producido una ansiedad colectiva que atraviesa buena parte del mundo. En momentos así, las promesas de orden adquieren un enorme poder de seducción.

Y pocas promesas resultan tan eficaces como aquellas que ofrecen papeles perfectamente definidos: el hombre provee, la mujer cuida; el padre dirige, la familia sigue; la autoridad sustituye la negociación.

Estas ideas ya no flotan únicamente en el vacío de internet. Empiezan a traducirse en proyectos políticos concretos. En Estados Unidos, el Proyecto 2025, elaborado por la Fundación Heritage, coloca a la familia tradicional en el centro de una propuesta de reorganización del Estado y plantea revisar políticas sobre divorcio, educación y derechos reproductivos desde esa premisa. En ese mismo clima intelectual, el hoy vicepresidente J.D. Vance sostuvo en 2021 que quienes tienen hijos deberían tener mayor peso político que quienes no los tienen. Y, paralelamente, sectores del nacionalismo cristiano han comenzado a reivindicar el household voting, un modelo según el cual el jefe de familia emitiría un único voto en representación del hogar. No son episodios aislados. Son manifestaciones distintas de una misma idea: que el énfasis en la autonomía individual ha debilitado a la familia y que el orden social debe reconstruirse devolviéndole un papel central.

Las tradwives no venden únicamente vestidos de lino, recetas de pan o cocinas impecables. Venden la ilusión de que la incertidumbre desaparece cuando cada persona acepta un papel previamente definido. El problema es que esa aparente estabilidad descansa sobre una distribución desigual de la autonomía y del poder.

Por eso, el llamado voto por familia es mucho más que una provocación intelectual: es una concepción de la democracia que sustituye al individuo por el hogar como sujeto político. Durante siglos, millones de mujeres fueron excluidas de la vida pública asumiendo que el padre de familia ya representaba sus intereses. Reorganizar la representación política bajo esa lógica —donde alguien manda por naturaleza y otro obedece— no solo cuestiona el principio de igualdad política, sino que altera la manera misma en que entendemos la ciudadanía moderna.

No deja de ser paradójico que, dos siglos después de que las democracias liberales lucharan por emancipar políticamente a las personas de la tutela del padre, del marido o del patrimonio familiar, volvamos a escuchar argumentos que, con un lenguaje distinto, apuntan en sentido contrario.

Las nostalgias tienen algo profundamente atractivo: simplifican el pasado para volver soportable el presente. Pero casi nunca son inocentes. Detrás de la promesa de recuperar el orden suele esconderse el intento de restaurar viejas relaciones de poder.

Las grandes regresiones democráticas rara vez comienzan con un golpe espectacular. Empiezan cuando ideas que parecían definitivamente derrotadas vuelven a sonar razonables. Cuando la subordinación se presenta como una elección. Cuando la representación política se disfraza de protección. Cuando la desigualdad vuelve a venderse como sentido común.

Durante décadas dimos por sentado que la democracia consistía en ampliar el espacio de la autonomía individual. Que cada generación tendría más libertad que la anterior para decidir cómo vivir, cómo formar una familia o cómo participar en la vida pública. Hoy esa convicción ha dejado de ser indiscutible. El debate ya no es únicamente quién gobierna, sino qué tipo de sociedad queremos construir. Porque las transformaciones políticas más profundas nunca comienzan cuando se aprueba una ley. Comienzan mucho antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera normal.

Las jerarquías nunca regresan anunciando que vienen a quitar libertades. Regresan prometiendo devolver el orden.