Muere LaToya Malcolm, exconcursante de Miss Universo Jamaica, a los 35 años

La comunidad de los concursos de belleza está de luto tras confirmarse la muerte de LaToya Malcolm, quien formó parte de Miss Universo Jamaica 2024. La noticia fue dada a conocer por la propia organización a través de sus redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje en memoria de la también actriz y conductora.

Aunque no se revelaron las causas de su fallecimiento, el deceso de la joven de 35 años generó numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de seguidores y personas cercanas a su trayectoria.

Foto: Instagram latoya_oficialmente

Mediante un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, la organización expresó su pesar por la pérdida de una de las participantes del certamen 2024.

En el mensaje enviaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos de LaToya Malcolm, además de asegurar que su legado permanecerá en la memoria de quienes la conocieron.

¿Quién era LaToya Malcolm?

Además de su participación en los concursos de belleza, Malcolm construyó una carrera dentro del mundo del entretenimiento. Se desempeñó como actriz y presentadora, acumulando más de diez años de experiencia frente a las cámaras.

Foto: Instagram latoya_oficialmente

De acuerdo con información difundida por la organización de Miss Universo Jamaica y medios locales, también compartía su pasión por el baile como instructora, una faceta que complementaba su trayectoria artística.

¿Qué títulos obtuvo en los certámenes de belleza?

LaToya Malcolm fue una de las finalistas de Miss Universo Jamaica 2024. Ese mismo año logró coronarse como Miss Jamaica Bikini International 2024, consolidando su nombre dentro del mundo de los concursos de belleza.

Uno de los momentos más difíciles en la vida de Malcolm ocurrió poco antes de participar en el certamen, cuando perdió a su padre.

Foto: Instagram latoya_oficialmente

Lejos de abandonar su preparación, decidió continuar con su objetivo de competir, convirtiendo ese difícil episodio en una motivación para seguir adelante y luchar por la corona, demostrando fortaleza y determinación.