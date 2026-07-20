IShowSpeed enloquece al encontrarse con BTS durante la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también momentos que captaron la atención de millones de personas en internet. Uno de ellos fue el inesperado encuentro entre IShowSpeed y los integrantes de BTS, ocurrido en el estadio de Nueva Jersey.

El instante fue captado en video y, en cuestión de minutos, comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron a la emoción que mostró el creador de contenido al conocer al famoso grupo surcoreano.

Foto: Captura de video

¿Cómo fue el encuentro entre IShowSpeed y BTS?

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, el encuentro ocurrió de manera casual mientras ambos se encontraban en el recinto donde se disputó la final de la Copa del Mundo.

Al ver a los integrantes de BTS, IShowSpeed no ocultó su entusiasmo y reaccionó con la energía que lo caracteriza, se impulsó con un salto y dio una voltereta en el aire, momentos después se abrazaron, generando un momento que rápidamente fue compartido por fanáticos del streamer y del grupo de K-pop.

Foto: Captura de video

La reunión llamó la atención porque reunió a dos de las figuras con mayor impacto en internet. Por un lado, BTS es uno de los grupos musicales más populares del mundo, mientras que IShowSpeed se ha convertido en uno de los streamers más influyentes de los últimos años.

La combinación de ambos fenómenos provocó una ola de comentarios y reacciones, convirtiendo el encuentro en uno de los temas más comentados relacionados con la final del Mundial 2026.

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, es un streamer y creador de contenido originario de Estados Unidos.

Foto: Instagram ishowspeed

Alcanzó la fama a principios de la década de 2020 gracias a sus transmisiones en vivo, principalmente de videojuegos, donde destacó por su personalidad explosiva, su entusiasmo y sus reacciones espontáneas, características que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital.