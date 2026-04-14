La historia de amor de Adrien Brody y Elsa Pataky que incluyó un castillo

En Hollywood, donde las historias de amor suelen ser tan intensas como efímeras, pocas han sido tan memorables —y cinematográficas— como la que protagonizaron Adrien Brody y Elsa Pataky. Un romance que lo tuvo todo: un flechazo inesperado, glamour, declaraciones apasionadas… y un castillo digno de cuento de hadas.

¿Cuánto tiempo estuvieron Elsa Pataky y Adrien Brody?

Para entender este capítulo sentimental, hay que recordar el momento que atravesaba Brody. Tras ganar el Oscar a Mejor Actor por El Pianista —convirtiéndose en el más joven en lograrlo—, su carrera tuvo altibajos. Aunque participó en producciones como King Kong y El Gran Hotel Budapest, durante años se habló de él como una víctima de la llamada “maldición del Oscar”. Sin embargo, mientras su trayectoria profesional buscaba estabilidad, su vida personal encontró un inesperado giro romántico.

La pareja se conoció en 2006 y el flechazo fue inmediato. Grosby

La historia con Elsa Pataky comenzó en 2006, de la forma más casual: ambos compartían coach y coincidieron en un momento en el que los dos estaban solteros. El flechazo fue inmediato. “Fue un milagro”, confesó el actor en una entrevista, recordando con detalle aquel primer encuentro.

Me quedé completamente embelesado… era tan guapa, tan encantadora, que me sentí incluso cohibido”, admitió.

La conexión fue tan fuerte que, en poco tiempo, se convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento. Su romance se consolidó entre alfombras rojas, festivales de cine y viajes constantes. De hecho, llegaron a protagonizar una portada de revista juntos, algo poco habitual en Brody, quien siempre había sido muy reservado con su vida privada.

¿Adrien Brody le compro un castillo a Elsa Pataky?

Pero si hay un gesto que definió esta relación fue, sin duda, el regalo que el actor hizo a Pataky por su cumpleaños número 31: un castillo en el estado de Nueva York. Sí, literalmente un castillo del siglo XIX, construido originalmente en 1890, que Brody compró y restauró especialmente para ella con ayuda del diseñador Giorgio Armani.

Brody sorprendió a Pataky con un castillo como regalo de cumpleaños. IG deadgirlarchive

La forma en la que le reveló la sorpresa fue tan romántica como la historia misma. Le vendó los ojos y la llevó hasta la propiedad. “Cuando escuches la campana, puedes abrir los ojos”, le dijo. Al sonar, Elsa descubrió la imponente construcción. Su reacción fue inmediata: “¿Esto es nuestro?”, preguntó incrédula. A lo que él respondió: “Sí, bienvenida a casa”.

El castillo no solo simbolizaba lujo, sino también el deseo de construir una vida juntos. Durante ese tiempo, ambos hablaban abiertamente de su felicidad y de lo bien que se complementaban.

Nos sentimos afortunados de haber encontrado a alguien con quien compartimos valores y una conexión profunda”, decía Brody en aquel entonces.

La propiedad del siglo XIX fue restaurada con ayuda del diseñador Giorgio Armani. IG deadgirlarchive

¿Quién se quedó con el castillo de Elsa Pataky?

Sin embargo, como muchas historias en Hollywood, la relación no tuvo un final feliz. En 2009, tras más de dos años juntos, la pareja se separó de forma discreta, sin dar explicaciones públicas. Simplemente dejaron de aparecer juntos, y poco después confirmaron que habían tomado caminos distintos. Años más tarde, el actor reflexionó sobre aquella etapa con una mirada más madura.

Todos buscamos un sentido de hogar… pero la vida no siempre sucede como esperamos. Aun así, cada persona que pasa por tu vida te enriquece”, expresó, en lo que muchos interpretaron como una referencia a su relación con la actriz española.

La pareja llegó a considerar un futuro juntos e incluso el matrimonio. IG deadgirlarchive

Tras la ruptura, Elsa Pataky rehízo su vida rápidamente y en 2010 se casó con Chris Hemsworth, con quien formó una familia en Australia. Por su parte, Adrien Brody encontró el amor años después junto a Georgina Chapman, con quien mantiene una relación estable desde 2020.

Curiosamente, el castillo que alguna vez fue símbolo de su amor con Pataky sigue siendo parte de la vida del actor. Hoy, completamente remodelado, es su hogar actual, un espacio que guarda historias del pasado, pero también nuevos comienzos.