El Rey de los Monstruos vuelve: Lanzan tráiler de Godzilla Minus One con fecha de estreno 

El Rey de los Monstruos está de vuelta y lo hace con fuerza. Durante la semana de la CinemaCon 2026, se presentó el esperado primer tráiler de la nueva película que continuará la historia de Godzilla Minus One, una de las producciones más aclamadas del universo kaiju en los últimos años.

El avance no solo reavivó el entusiasmo de los fans, sino que también dejó ver un giro inesperado en la historia: la presencia de Godzilla en territorio estadounidense, específicamente en la ciudad de Nueva York, marcando un cambio importante respecto a su habitual escenario en Japón.

Del caos en Tokio al peligro en Nueva York

Uno de los aspectos que más llamó la atención del tráiler es el cambio de locación. Si bien la historia original se desarrollaba en un Japón devastado por la posguerra, esta nueva entrega lleva la amenaza a otro nivel al mostrar al monstruo cruzando fronteras.

La aparición de Godzilla en Nueva York abre la puerta a una narrativa más global, donde el peligro ya no se limita a un solo país. Este movimiento también sugiere una escala mayor en la destrucción, algo que ha emocionado a los seguidores de la saga.

Godzilla Minus Zero GODZILLA OFFICIAL by TOHO

Una secuela directa que continúa la historia

La nueva película funcionará como una continuación directa de Godzilla Minus One, retomando los eventos que dejaron marcada a la familia protagonista.

El tráiler deja entrever el regreso de personajes clave como Kōichi Shikishima y Noriko Ōishi, quienes seguirán enfrentando las consecuencias del caos provocado por el monstruo. A pesar de los intentos por reconstruir sus vidas tras la guerra, todo apunta a que el peligro no ha terminado.

Ambientada en 1949, la historia profundizará en el impacto emocional y social que deja el resurgimiento de Godzilla, ahora más poderoso y destructivo que nunca.

Efectos visuales que marcaron un antes y un después

Uno de los grandes aciertos de la entrega anterior fue su impresionante calidad visual. Godzilla Minus One no solo conquistó al público, sino también a la crítica, llevándose incluso el reconocimiento de la Academia.

La película ganó el Premio Óscar a Mejores Efectos Visuales en 2024, consolidándose como una de las producciones más destacadas del género.

Con este antecedente, las expectativas para la nueva entrega son altas. El tráiler ya deja ver escenas impactantes que prometen superar lo visto anteriormente, combinando realismo, tensión y una atmósfera oscura que ha sido clave en su éxito.

Fecha de estreno: cuándo llega a los cines

La nueva película del universo de Godzilla ya tiene fechas confirmadas para su estreno. En Japón, llegará a las salas el próximo 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Godzilla, una fecha simbólica para los fans.

Por su parte, en Estados Unidos se estrenará el 6 de noviembre, lo que sugiere que su llegada a países como México podría ocurrir en fechas cercanas, siguiendo la misma ventana de lanzamiento internacional.

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Expectativa global por el regreso del kaiju más famoso

El lanzamiento del tráiler ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde fans de todo el mundo han destacado la intensidad del avance y la evolución de la historia.

Con una narrativa más ambiciosa, personajes que regresan y un escenario internacional, esta nueva entrega busca consolidar el éxito alcanzado por Godzilla Minus One y llevar la franquicia a un nuevo nivel.

Todo está listo para que Godzilla vuelva a dominar la pantalla grande, en una historia que promete acción, drama y destrucción a gran escala.

AAAT*