Sandra Lee comparte por primera vez su experiencia tras sufrir un derrame cerebral

La doctora Sandra Lee, del programa ‘Dra. Sandra Lee: Especialista en Piel’, reconocida por sus tratamientos dermatológicos, habló por primera vez sobre el derrame cerebral que sufrió mientras se encontraba en plena grabación de su programa.

La especialista, decidió compartir su experiencia, no solo por el riesgo que enfrentó, sino también por el temor de no poder volver a ejercer su profesión como antes.

Todo comenzó durante una jornada de trabajo en noviembre de 2025. En medio de las grabaciones, empezó a sentirse extraña, aunque inicialmente pensó que se trataba de algo pasajero.

Creí que era un bochorno… empecé a sudar muchísimo y no me sentía yo misma”, relató en entrevista con People.

A pesar de las señales, continuó con su rutina y terminó su día laboral. Sin embargo, horas más tarde, los síntomas se intensificaron. La inquietud aumentó y comenzó a sentir un dolor punzante en una pierna.

La noche fue especialmente difícil. Su cuerpo empezaba a enviar señales claras de que algo no estaba bien. Fue hasta la mañana siguiente cuando la situación se volvió evidente. Los síntomas neurológicos aparecieron con mayor fuerza.

Ante esto, acudió al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

El incidente obligó a detener por completo las grabaciones durante dos meses. En ese periodo, la doctora se enfocó en su recuperación.

Una parte de mi cerebro murió”, confesó.

También reconoció que aún percibe cambios en su habla, lo que le ha generado inseguridad.

Regresar a la rutina tampoco fue sencillo. Retomar las cirugías le generaba miedo, especialmente por la presión que implica su trabajo. Incluso admitió haber enfrentado estrés postraumático.

Pese a ello, el apoyo de su equipo médico y colaboradores fue clave en su proceso. Con tratamiento, fisioterapia y el uso de anticoagulantes, ha logrado una recuperación favorable.

Actualmente, Sandra Lee se encuentra estable y prácticamente recuperada, además de haber retomado sus actividades profesionales. Hoy, su perspectiva ha cambiado por completo: valora más su salud y la vida misma.

Finalmente, decidió compartir su historia con un objetivo claro: generar conciencia sobre los accidentes cerebrovasculares y la importancia de atender los síntomas a tiempo.

Quiero que las personas sepan que, si sienten algo similar, deben acudir al médico. Hay que cuidarse”, expresó.

Hoy, tras su recuperación, no solo retomó su carrera, sino que también busca generar conciencia sobre la importancia de actuar a tiempo ante cualquier señal de alerta y valorar la salud por encima de todo.

¿Quién es la doctora Sandra Lee?

La Dra. Sandra Lee, conocida como “Dr. Pimple Popper”, es una dermatóloga y figura televisiva que ha ganado popularidad gracias a su programa sobre tratamientos de la piel. Con base en California, se ha hecho reconocida por atender casos complejos como quistes y lipomas, además de construir una gran audiencia en redes sociales.

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