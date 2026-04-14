31 Minutos gratis en el Zócalo de la CDMX, ¿cuándo y a qué hora?

31 Minutos llega al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con un concierto gratis por el Día del Niño y la Niña 2026.

Juan Carlos Bodoque, Patana y Calcetín con Rombos Man harán una presentación monumental en la Plaza de la Constitución, ante miles de fans que seguramente ya están preparándose para el show de la serie chilena.

¿Cuándo y a qué hora estará 31 Minutos en el Zócalo CDMX?

31 Minutos gratis en el Zócalo CDMX. Especial

El anuncio fue hecho este martes por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y posteriormente se publicó en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, este concierto gratis de 31 Minutos tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril, en punto de las 19:00 horas.

Gran cierre para celebrar las infancias. Este 30 de abril el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México. Un show muy especial, lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra historia”, se lee en la publicación de la Secretaría de Cultura local.

En tanto, recordaron que los conciertos cuentan con un espacio accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Nos vemos para cantar, reír y celebrar en grande”, se lee en la publicación.

¿Qué saber sobre 31 Minutos, la serie chilena?

La serie 31 Minutos es un programa chileno de títeres que se estrenó en 2003 y rápidamente se convirtió en un fenómeno en toda Latinoamérica. Fue creada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, y está estructurada como un noticiero ficticio donde todo es absurdo, caótico y profundamente divertido. A través de este formato, presenta historias, reportajes y segmentos que combinan humor inteligente con críticas sociales y mensajes educativos, logrando conectar tanto con niños como con adultos.

La trama gira alrededor del equipo del noticiero, encabezado por Tulio Triviño, un conductor egocéntrico y despistado, junto a Juan Carlos Bodoque, un periodista carismático pero irresponsable, y Juanín Juan Harry, quien en realidad sostiene todo el funcionamiento del programa. Cada episodio mezcla situaciones ridículas con momentos musicales, destacando el famoso “Ranking Top”, donde se presentan canciones originales que se han vuelto icónicas. Estas canciones, junto con su estilo irreverente, son una de las claves de su éxito y permanencia en la cultura popular.

Con el paso del tiempo, “31 Minutos” dejó de ser solo una serie de televisión para convertirse en un proyecto mucho más amplio que incluye discos, una película y presentaciones en vivo. Sus conciertos y shows son una extensión directa del programa, pero llevados al escenario. No se trata únicamente de tocar canciones, sino de construir un espectáculo completo que mezcla teatro, comedia y música, donde los personajes interactúan con el público como si estuvieran dentro de un episodio en tiempo real.

En estos espectáculos, los títeres aparecen en escena interpretando sus canciones más conocidas mientras se desarrolla una historia que conecta todo el show. La experiencia es muy dinámica, con humor constante, momentos improvisados y una fuerte participación del público. Además, suelen parodiar distintos formatos, desde homenajes musicales hasta adaptaciones de obras clásicas, siempre manteniendo su estilo absurdo y satírico.

En conjunto, tanto la serie como sus shows en vivo representan un tipo de entretenimiento poco común: una propuesta que parece infantil en apariencia, pero que está llena de referencias, ironía y creatividad. Por eso, “31 Minutos” no solo marcó a una generación, sino que sigue siendo relevante y disfrutado por públicos de distintas edades.

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