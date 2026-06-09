¡Impactante! Así luce hoy María Victoria tras reaparecer públicamente a sus 103 años

Pocas figuras del espectáculo mexicano pueden presumir una trayectoria tan extensa y querida como la de María Victoria. La actriz, cantante y una de las últimas grandes divas vivientes de la Época de Oro del entretenimiento nacional volvió a emocionar al público al reaparecer públicamente a sus 103 años de edad.

Así fue la emotiva reaparición de María Victoria a los 103 años

Las imágenes de la legendaria artista fueron difundidas recientemente durante una emisión del programa Hoy, donde se mostró parte de una reunión privada y familiar en la que María Victoria disfrutó de una presentación especial de la reconocida cantante Tania Libertad.

Las imágenes de la legendaria artista fueron difundidas en el programa Hoy. Mezcalent

La inesperada reaparición causó una ola de reacciones entre los admiradores de varias generaciones que crecieron viendo sus películas, escuchando sus canciones y riendo con sus inolvidables personajes en televisión.

Lejos de los reflectores desde hace varios años, la protagonista de La criada bien criada apareció rodeada de familiares y amigos cercanos en una velada íntima marcada por la música y los recuerdos.

En las imágenes compartidas por televisión se puede observar a María Victoria sentada cómodamente en un elegante sillón color marfil mientras escucha atentamente cada interpretación de Tania Libertad. Su presencia no pasó desapercibida.

La actriz asistió a una reunión familiar donde disfrutó de una presentación de Tania Libertad. Captura de pantalla

Se vuelve viral la imagen actual de María Victoria a los 103 años

La actriz lució un sofisticado conjunto azul de dos piezas, acompañado de discretos accesorios que resaltaban su elegancia natural. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que conserva el característico peinado voluminoso que durante décadas se convirtió en una de sus principales señas de identidad.

Serena, sonriente y visiblemente emocionada por la presentación musical, María Victoria demostró que sigue conservando el carisma que la convirtió en una de las mujeres más admiradas del espectáculo mexicano.

Su elegante apariencia y característico peinado llamaron la atención de los espectadores. IG mariavictoriafan

¿Quién es María Victoria?

Nacida como María Victoria Gutiérrez Cervantes el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco, inició su camino artístico en la música. Su inconfundible voz la llevó a convertirse en una de las intérpretes más populares de boleros y música tropical durante la primera mitad del siglo XX.

La reaparición provocó nostalgia entre varias generaciones de admiradores. IG mariavictoriafan

Su éxito como cantante abrió las puertas al cine, donde rápidamente conquistó al público gracias a su belleza, elegancia y talento. Participó en decenas de producciones cinematográficas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de la industria nacional.

No obstante, fue la televisión la que terminó por convertirla en un verdadero fenómeno de masas. Su interpretación de Inocencia Escarabarzaleta en La criada bien criada se transformó en uno de los personajes más emblemáticos de la comedia mexicana y continúa siendo recordado por generaciones.

María Victoria es considerada una de las últimas grandes figuras de la Época de Oro del espectáculo mexicano. IG mariavictoriafan

Además de su trabajo como actriz, María Victoria rompió esquemas en una época conservadora gracias a su estilo único. Sus famosos vestidos entallados de sirena, su presencia escénica y canciones como Cuidadito ayudaron a construir una imagen que sigue vigente en el imaginario colectivo.

A lo largo de más de siete décadas de carrera logró algo reservado para muy pocas artistas: triunfar simultáneamente en la música, el cine, el teatro, la radio y la televisión.

Por ello, su reciente aparición fue recibida como un auténtico regalo para sus seguidores, quienes celebraron verla luciendo tranquila, elegante y rodeada del cariño de sus seres queridos.