CDMX celebra a María Victoria con homenaje por sus 103 años: cuándo es y quiénes cantan

La CDMX se prepara para una velada inolvidable dedicada a una de las últimas grandes divas del espectáculo nacional: María Victoria. A casi 103 años de su nacimiento, la actriz y cantante será homenajeada en una noche especial que promete revivir su inconfundible estilo, su voz aterciopelada y ese toque de picardía que la convirtió en leyenda del Cine de Oro mexicano.

El tributo se realizará en el marco de la tradicional Noche de Museos, iniciativa cultural que cada mes transforma distintos recintos de la CDMX en escenarios de arte, historia y música. En esta ocasión, el festejo tendrá un brillo especial al estar dedicado a una figura que marcó generaciones.

¿Quién fue María Victoria? La diva que conquistó al Cine de Oro

Hablar de María Victoria es hablar de elegancia y humor fino. Nacida en 1923, inició su carrera artística como cantante de boleros y música romántica, destacando por su timbre grave y seductor que rápidamente la distinguió de otras intérpretes de la época.

Su salto al cine la consolidó como una de las grandes estrellas del Cine de Oro mexicano. Participó en múltiples películas donde combinaba comedia y música, proyectando una imagen sofisticada que rompía con los estereotipos femeninos tradicionales. Más adelante, también dejó huella en la televisión con papeles memorables que reafirmaron su vigencia ante nuevas audiencias.

Con una trayectoria que abarca más de siete décadas, María Victoria es considerada un ícono cultural que trascendió generaciones gracias a su talento.

Un homenaje lleno de estrellas

El espectáculo conmemorativo será encabezado por Susana Zabaleta, reconocida por su poderosa voz, cualidades que la convierten en la intérprete ideal para rendir tributo a la diva.

La parte musical estará acompañada por la Orquesta Debonair, que aportará un sonido elegante y vibrante para recrear la atmósfera de las grandes noches del espectáculo mexicano. El montaje busca transportar al público a la época dorada en la que María Victoria dominaba escenarios con su característico porte.

Además, el show contará con la presencia del histórico ballet original del Teatro Blanquita, evocando la tradición de los espectáculos de revista que fueron fundamentales en la carrera de la artista.

susana zabaleta

La lista de invitados incluye al cantante Paco de María, el actor Manuel Landeta, la artista drag Leexa Fox, la cantante y actriz trans Luisa Almaguer y el argentino Josel Bartó. Cada uno aportará su estilo particular para celebrar la vida y legado de una figura irrepetible.

¿Cuándo será el homenaje a María Victoria?

La cita forma parte de la Noche de Museos correspondiente al último miércoles del mes, que en esta ocasión se llevará a cabo el 25 de febrero. Como es tradición, la jornada cultural se desarrollará por la noche, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan disfrutar del arte en un horario poco convencional.

El evento promete convertirse en uno de los más destacados de la agenda cultural de la CDMX, no solo por la calidad del elenco, sino por el valor simbólico de honrar a una artista viva cuya trayectoria sigue inspirando.

Maria Victoria

¿Dónde será el evento?

El homenaje tendrá como escenario el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Este recinto histórico, inaugurado en 1918, es uno de los espacios culturales más importantes de la CDMX y ha sido sede de grandes espectáculos nacionales e internacionales. Su arquitectura y tradición lo convierten en el lugar perfecto para celebrar a una leyenda del espectáculo mexicano.

Maria Victoria

¿Cómo llegar al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris?

Si planeas asistir, la forma más sencilla de llegar es utilizando el Metro de la Ciudad de México. Puedes tomar la Línea 2 (azul) y descender en la estación Bellas Artes. Desde ahí, deberás caminar por la calle Tacuba en dirección a Allende y avanzar aproximadamente una cuadra hasta Donceles, donde encontrarás el teatro.

También puedes optar por rutas de Metrobús o transporte público que circulen por el Centro Histórico, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a la afluencia que suelen registrar los eventos de la Noche de Museos.

Anuncian marcha de trabajadores del Metro CDMX. Cuartoscuro

Un legado que sigue brillando

A casi 103 años de su nacimiento, María Victoria continúa siendo referencia obligada cuando se habla del espectáculo mexicano. Su figura representa una época dorada, pero también una actitud frente al escenario.

El homenaje en la CDMX no solo celebra su cumpleaños, sino también una trayectoria que ayudó a definir la identidad cultural del país. Para quienes crecieron escuchando sus canciones o viéndola en pantalla, será una noche de nostalgia; para las nuevas generaciones, una oportunidad de descubrir por qué María Victoria es, y seguirá siendo, una diva eterna.

AAAT*