¿A qué sabe la cerveza de mantequilla de Harry Potter? Ya puedes probarla en CDMX

Los fans del universo de Harry Potter finalmente podrán probar una de las bebidas más famosas del mundo mágico sin salir de la Ciudad de México.

La esperada Butterbeer Season aterrizó en Perisur con una experiencia inmersiva inspirada en la saga creada por J.K. Rowling, donde la protagonista absoluta es la icónica cerveza de mantequilla que aparece constantemente en las películas y libros del joven mago.

Desde este 15 y hasta el 17 de mayo, miles de potterheads podrán acercarse al Butterbeer Truck instalado frente a Liverpool Perisur para vivir una experiencia completamente gratis llena de referencias al Mundo Mágico.

La activación ya se ha realizado en distintos países y ahora México se suma a la lista de sedes internacionales que han recibido este evento temático.

¿A qué sabe la famosa Butterbeer?

Una de las preguntas más repetidas entre los seguidores de Harry Potter siempre ha sido la misma: ¿a qué sabe realmente la cerveza de mantequilla?

Aunque no contiene alcohol, la bebida tiene un sabor dulce y cremoso que recuerda a una mezcla entre caramelo, vainilla y mantequilla, acompañada de espuma espesa.

Su textura fría y ligeramente espumosa busca recrear la experiencia que viven los personajes de Harry Potter cuando visitan lugares emblemáticos como Las Tres Escobas o Hogsmeade.

Con el paso de los años, la Butterbeer se convirtió en uno de los productos más reconocibles de toda la franquicia y actualmente es una de las principales atracciones en parques temáticos y experiencias oficiales relacionadas con Harry Potter.

Harry Potter en CDMX Elizabeth Martínez

Ahora, los fans mexicanos podrán descubrir por sí mismos por qué esta bebida se volvió tan popular entre generaciones enteras.

Así es la experiencia de Harry Potter en Perisur

El Butterbeer Truck no solamente ofrece degustaciones de cerveza de mantequilla.

La experiencia también incluye distintas actividades diseñadas especialmente para fans de todas las edades.

Dentro del espacio temático, los asistentes podrán tomarse fotografías con escenarios inspirados en el universo de Harry Potter, participar en dinámicas interactivas y disfrutar juegos relacionados con la saga.

Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad de jugar Hogwarts Legacy, el exitoso videojuego ambientado en el mundo mágico que se convirtió en fenómeno internacional.

Harry Potter en CDMX Elizabeth Martínez

Además, habrá juegos de mesa temáticos como versiones mágicas de lotería y dinámicas inspiradas en personajes y elementos icónicos de la franquicia.

Para los niños también existen espacios para colorear y actividades recreativas mientras disfrutan la bebida.

Mercancía oficial de Harry Potter

Otro de los grandes atractivos del evento es la pop-up store instalada dentro de la experiencia.

Ahí, los fans podrán encontrar productos oficiales de Harry Potter como peluches, llaveros, etc y distintas ediciones de los libros de la saga.

Además, la marca Toon Merch aprovechará la Butterbeer Season para lanzar una colección especial inspirada en la estética del Mundo Mágico.

Entre las prendas destacan chalecos, ropa casual y accesorios diseñados especialmente para quienes buscan incorporar elementos del universo Potter a su estilo diario.

Harry Potter en CDMX Elizabeth Martínez

La mercancía rápidamente se convirtió en uno de los puntos más visitados por los asistentes.

Fechas, horarios y cómo llegar

La experiencia de Butterbeer Season estará disponible únicamente durante tres días:

Fechas

15, 16 y 17 de mayo.

Horario

De 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Lugar

Estacionamiento de Perisur, frente a Liverpool

La entrada es completamente gratuita y no se necesita registro previo, aunque los organizadores recomiendan llegar temprano debido a las largas filas que se han formado desde el inicio del evento.

El acceso se realiza en grupos reducidos y cada recorrido tiene una duración aproximada de 20 minutos.

Para quienes planean asistir en transporte público, la opción más sencilla es llegar a la estación Perisur del Metrobús Línea 1 y caminar hacia la entrada ubicada frente a Liverpool.

También es posible llegar desde Metro Universidad tomando transporte rumbo a Perisur.

Harry Potter sigue siendo un fenómeno mundial

A pesar del paso de los años, Harry Potter continúa siendo una de las franquicias más importantes de la cultura pop.

Las experiencias inmersivas, eventos temáticos y lanzamientos especiales relacionados con el Mundo Mágico siguen reuniendo a miles de personas alrededor del mundo.

La llegada de Butterbeer Season a la CDMX demuestra el enorme impacto que la saga todavía tiene entre niños, jóvenes y adultos que crecieron acompañando las aventuras de Harry, Hermione y Ron.

Harry Potter en CDMX Elizabeth Martínez

Para muchos fans, probar la cerveza de mantequilla representa una oportunidad única de sentirse parte del universo mágico que marcó a toda una generación.

Y ahora, durante este fin de semana, esa experiencia podrá vivirse sin necesidad de viajar a Hogwarts.