No creerás cómo se ven los niños de ‘Escuela de Rock’ a más de 20 años del estreno

Han pasado más de dos décadas desde que Escuela de Rock llegó a los cines y se convirtió en una de las películas más queridas de los años 2000.

Estrenada en 2003 y dirigida por Richard Linklater, conquistó al público con una comedia familiar que terminó convirtiéndose en un clásico de culto. Hoy, en 2026, aquellos personajes tomaron caminos muy distintos.

Jack Black

Si hay alguien que parece no haber cambiado demasiado es Jack Black. A sus 56 años conserva la misma energía desbordante, aunque ahora su característica barba luce varias canas.

Antes de interpretar a Dewey Finn ya era un rostro conocido gracias a películas como High Fidelity, Orange County y The Cable Guy, además de su banda de rock Tenacious D.

Jack Black continúa siendo una de las grandes estrellas de Hollywood. IMDb

Sin embargo, Escuela de Rock terminó por consolidarlo como uno de los actores de comedia más populares de Hollywood.

Después llegaron éxitos como King Kong, Nacho Libre, Tropic Thunder, la saga Kung Fu Panda, las nuevas películas de Jumanji y, más recientemente, su memorable interpretación de Bowser en Super Mario Bros.: La película, cuya canción "Peaches" se convirtió en un fenómeno mundial.

En diversas entrevistas ha confesado que le encantaría regresar para una secuela de Escuela de Rock, aunque reconoce que el guionista Mike White se encuentra muy ocupado con el éxito internacional de The White Lotus.

Miranda Cosgrove

Con apenas 10 años interpretó a Summer Hathaway, la estricta representante de la banda que organizaba absolutamente todo.

Miranda Cosgrove pasó de ser la estricta Summer Hathaway a convertirse en una de las actrices exitosas de su generación. IMDb

Hoy Miranda Cosgrove tiene 33 años y continúa siendo una figura muy reconocida en la industria del entretenimiento. Poco después de la película alcanzó la fama mundial con Drake & Josh y, posteriormente, como protagonista de iCarly, una de las series más exitosas de Nickelodeon.

Además de estudiar en la Universidad del Sur de California, ha seguido trabajando tanto en cine como en televisión. También continúa prestando su voz a Margo en la franquicia de Mi Villano Favorito y recientemente participó en la película Mother of the Bride.

Joey Gaydos Jr.

En la ficción interpretaba a Zack Mooneyham, el tímido guitarrista que descubría su talento gracias a Dewey Finn.

En la vida real, Joey Gaydos Jr., hoy de 35 años, decidió dejar la actuación después de aquella película para dedicarse por completo a la música.

Joey Gaydos Jr., el recordado Zack, dejó la actuación para dedicarse por completo a la música y al rock independiente. IMDb

Actualmente luce una imagen completamente rockera, con cabello largo, barba y tatuajes. Produce música, toca la guitarra profesionalmente y forma parte de distintos proyectos independientes en Estados Unidos.

Aunque también enfrentó problemas legales durante su juventud, nunca abandonó su pasión por la música y continúa lanzando nuevas composiciones.

Rivkah Reyes

Katie, la bajista más seria del grupo, fue interpretada por Rivkah Reyes, quien actualmente tiene 33 años.

Rivkah Reyes transformó las dificultades de la fama infantil en una carrera artística enfocada en la música y la comedia. IMDb

Tras la película continuó ligada tanto a la música como a la actuación, aunque también habló públicamente sobre las dificultades que enfrentó después de convertirse en una estrella infantil.

En distintos testimonios reveló que atravesó problemas de salud mental, adicciones y un largo proceso de recuperación. Hoy desarrolla una carrera como cantautora, participa en espectáculos de comedia, ha trabajado en cine independiente y mantiene una presencia constante en redes sociales.

Robert Tsai

Lawrence era el tímido pianista que aseguraba no ser "lo suficientemente cool" para formar parte de una banda de rock.

Robert Tsai sorprendió al abandonar Hollywood para construir una exitosa trayectoria profesional en el sector tecnológico. IMDb

Robert Tsai, quien hoy tiene 35 años, decidió no continuar actuando. Después del enorme éxito de la película se concentró en sus estudios, se graduó en Dartmouth College y construyó una carrera dentro del sector tecnológico y corporativo.

Aunque abandonó los reflectores, nunca dejó de tocar el piano y sigue participando ocasionalmente en conciertos y eventos comunitarios.

Maryam Hassan

Tomika fue una de las grandes revelaciones de la película gracias a su impresionante interpretación vocal durante el concurso.

Maryam Hassan sigue demostrando el talento vocal que cautivó al público, ahora con una carrera como cantante de R&B y soul. IMDb

Actualmente Maryam Hassan, de 33 años, desarrolla su carrera musical bajo un proyecto de R&B y soul, componiendo canciones propias y compartiendo su trabajo en plataformas digitales.

En distintas entrevistas ha contado que muchos integrantes del elenco infantil siguen manteniendo contacto permanente mediante un grupo privado donde celebran sus proyectos personales y recuerdan los buenos momentos del rodaje.

Caitlin Hale y Angelo Massagli

Uno de los datos más curiosos del elenco ocurrió muchos años después del estreno. Caitlin Hale, quien interpretó a Marta, dejó completamente la actuación para convertirse en ecografista especializada en obstetricia y ginecología.

Caitlin Hale y Angelo Massagli protagonizaron una historia de amor inesperada al casarse más de dos décadas después del rodaje. IMDb

Por su parte, Angelo Massagli, quien daba vida a Frankie, también abandonó Hollywood, estudió Derecho en la Universidad de Miami y actualmente trabaja como asesor legal especializado en productos musicales para TikTok.

Lo más sorprendente es que ambos comenzaron una relación años después del rodaje y finalmente contrajeron matrimonio en enero de 2025. La boda reunió a buena parte del elenco infantil, demostrando que los lazos creados durante la filmación siguen siendo muy fuertes.

Kevin Clark

No todos los recuerdos del elenco son felices. Kevin Clark, quien interpretó al rebelde baterista Freddy Jones, falleció trágicamente en 2021 a los 32 años tras sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta.

Kevin Clark, el inolvidable baterista Freddy Jones, permanece en el corazón de los fans tras su trágico fallecimiento en 2021. IMDb

Después de la película había decidido dedicarse por completo a la música, tocando en distintas bandas de Chicago y dando clases de batería para jóvenes músicos.

Sus antiguos compañeros lo recuerdan constantemente y han revelado que incluso fue él quien sugirió el emotivo final de la película, cuando la banda pierde el concurso, pero conquista al público con una última interpretación.

Aleisha Allen

La actriz dio vida a Alicia, una de las coristas del grupo. Tras participar en las películas Are We There Yet? y Are We Done Yet?, decidió alejarse de la actuación para enfocarse en sus estudios universitarios.

Aleisha Allen cambió las cámaras por una profesión dedicada a la salud y hoy trabaja como especialista en lenguaje. IMDb

Hoy trabaja como logopeda, una profesión completamente distinta al mundo del espectáculo.

Brian Falduto

Billy era uno de los personajes más memorables gracias a su creatividad para diseñar el vestuario de la banda. Después de la película, Brian Falduto estudió teatro y comenzó una carrera como cantante de música country.

Brian Falduto encontró una nueva vocación como cantante country, conferencista y coach de bienestar para la comunidad LGBTQ+. IG

Además, se convirtió en coach de vida especializado en apoyar a hombres LGBTQ+, creó un podcast sobre bienestar emocional y continúa lanzando nueva música.

Más allá del éxito comercial y del cariño que sigue despertando la película, quizá el mayor legado de Escuela de Rock sea la amistad que nació entre sus jóvenes protagonistas.

A lo largo de los años han organizado varios reencuentros para celebrar los aniversarios de la cinta, mantienen un grupo de chat donde comparten noticias de sus vidas y suelen apoyarse mutuamente en sus proyectos personales.

Incluso Jack Black continúa refiriéndose a ellos como "sus chicos" e, incluso, los ha invitado a conciertos de Tenacious D cuando coincide la oportunidad.