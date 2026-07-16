Gerard Piqué y Clara Chía en Estados Unidos; ¿se encontrarán con Shakira en la final del Mundial?

Recientemente, Gerard Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos y fueron captados en Los Ángeles. La aparición de la pareja desató rumores sobre su posible asistencia a la final del Mundial 2026, donde se presentará Shakira.

En este contexto, el evento ya no solo acapara la atención del público por el duelo entre España y Argentina, sino también por la posibilidad de un reencuentro entre Gerard Piqué y Shakira, quienes mantuvieron una relación durante casi 12 años y tuvieron dos hijos.

Shakira

¿Por qué Gerard Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos?

Recientemente, Gerard Piqué y Clara Chía viajaron a Estados Unidos y fueron captados en Los Ángeles. La aparición de la pareja desató rumores sobre una posible asistencia a la final del Mundial 2026, donde también participará Shakira.

El origen de las especulaciones comenzó cuando Gerard Piqué y Clara Chía fueron fotografiados a la salida de un restaurante en Los Ángeles, donde después de cenar, la pareja fue interceptada por un seguidor del exfutbolista, quien se acercó para saludar a Piqué y pedirle una fotografía.

El exjugador accedió con amabilidad. Por su parte, Clara Chía incluso ayudó a uno de los admiradores a tomar la imagen junto al exdefensor español.

Gerard Piqué y Clara Chía viajan a Estados Unidos; ¿se encontrarán con Shakira en la final del Mundial? IG

¿Piqué y Clara Chía coincidirán con Shakira durante la final del Mundial 2026?

Aunque Gerard Piqué y Clara Chía no han revelado el motivo de su viaje a Estados Unidos, la cercanía con la final del Mundial 2026 ha alimentado las especulaciones sobre una posible asistencia del exfutbolista al encuentro como invitado, tal como ha ocurrido con otras leyendas de la selección española durante el torneo.

Tras la difusión de las imágenes de la pareja en Los Ángeles, surgieron versiones de que ambos podrían trasladarse a Nueva York para presenciar la final. Cabe recordar que Piqué forma parte de la generación que conquistó la Copa del Mundo con España en 2010, por lo que no sería extraño verlo entre los invitados de honor de la FIFA durante el partido.

Gerard Piqué y Clara Chía viajan a Estados Unidos; ¿se encontrarán con Shakira en la final del Mundial? Grosby Group

Hasta el momento, ninguna autoridad del torneo ni representantes del exfutbolista han confirmado su asistencia.

En caso de acudir al encuentro, eso no significaría necesariamente que exista un reencuentro con Shakira. Piqué y Clara Chía podrían asistir como invitados al evento, mientras que la cantante colombiana tiene programada una presentación durante el espectáculo de medio tiempo. Por ello, compartir el mismo estadio no implica que ambos tengan contacto.

Gerard Piqué y Clara Chía viajan a Estados Unidos; ¿se encontrarán con Shakira en la final del Mundial? IG

¿Dónde estará Shakira durante la final del Mundial?

El próximo 19 de julio, la cantante colombiana volverá a formar parte de un Mundial de futbol, un escenario con el que mantiene una estrecha relación desde que interpretó Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010.

Shakira participará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, un formato inédito para la FIFA inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

La ceremonia musical previa al encuentro estará a cargo de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed. Se espera que el espectáculo comience 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido.

Gerard Piqué y Clara Chía viajan a Estados Unidos; ¿se encontrarán con Shakira en la final del Mundial? IG

Por otra parte, el show de medio tiempo reunirá a artistas internacionales. Entre los nombres que han sido mencionados se encuentran Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber y Coldplay.

Mientras la expectativa crece entre los seguidores de ambos, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Será hasta el domingo, cuando el balón ruede en el MetLife Stadium, que se sabrá si una de las exparejas más mediáticas del mundo vuelve a coincidir, aunque sea a la distancia, en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.