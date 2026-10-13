“Tengo el corazón destrozado”: Aaron Paul y Dean Norris lamentan la muerte de RJ Mitte

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, dejó una profunda tristeza entre sus antiguos compañeros de reparto. Aaron Paul y Dean Norris fueron algunos de los actores que compartieron mensajes para despedirlo.

Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman en la serie, lamentó el fallecimiento del actor, ocurrido el lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, y le dedicó unas palabras en las que expresó el cariño que sentía por él.

En una declaración compartida con The Hollywood Reporter, Paul reconoció que la noticia lo había dejado sin palabras. El intérprete también aprovechó su mensaje para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando un momento difícil.

Aaron Paul y Dean Norris recordaron a RJ Mitte, su compañero de Breaking Bad, tras conocerse su fallecimiento. Reuters

¿Qué dijo Aaron Paul sobre la muerte de RJ Mitte?

“Estoy sin palabras. Estoy desconsolado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te extrañaremos”, expresó Aaron Paul al referirse al fallecimiento de su compañero de Breaking Bad.

El actor agregó unas palabras para sus seguidores, a quienes recordó que no están solos y que hay personas que los quieren, un mensaje que acompañó su despedida de Mitte.

“Y quienquiera que esté leyendo esto, que sepas que eres amado y que no estás solo. Recuérdalo siempre”, señaló Paul en su declaración.

Paul y Mitte participaron en las cinco temporadas de Breaking Bad, serie que se transmitió entre 2008 y 2013 y que tuvo como protagonista a Bryan Cranston en el papel de Walter White.

Dentro de la historia, Paul interpretó a Jesse Pinkman, el antiguo alumno de Walter que termina involucrado en la fabricación y venta de metanfetaminas. Mitte, por su parte, dio vida al hijo adolescente del protagonista y de Skyler White.

Aunque sus personajes tenían tramas distintas, ambos formaron parte del elenco que acompañó a Cranston durante el desarrollo de la serie. Su participación en la producción les dio reconocimiento internacional y los mantuvo vinculados al universo de Breaking Bad.

El mensaje de Paul fue uno de los primeros homenajes difundidos después de que se confirmara el fallecimiento de Mitte. Sin embargo, no fue el único integrante del reparto que recordó al joven actor.

RJ Mitte, Aaron Paul y Bryan Cranston, actores de Breaking Bad, durante un homenaje a Cranston en Hollywood. Reuters

Dean Norris recuerda cómo cuidaba a RJ Mitte en Breaking Bad

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, también reaccionó a la muerte de RJ Mitte. A través de su cuenta de X, el actor compartió que se encontraba trabajando cuando recibió la noticia y reconoció que le costaba creer lo ocurrido.

Norris recordó que conoció a Mitte cuando todavía era adolescente y que, durante las grabaciones de Breaking Bad, procuraba estar pendiente de él por tratarse de uno de los integrantes más jóvenes del elenco.

“Dios mío. Estaba trabajando y apenas me enteré de lo de RJ. Tengo el corazón destrozado”, escribió el actor al comienzo de su publicación.

Aunque sus personajes eran tío y sobrino dentro de la historia, Norris explicó que la relación que construyeron fuera de cámaras también estuvo marcada por el cariño y la preocupación que sentía por su compañero.

“Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en televisión, siempre procuré cuidarlo cuando era un niño en el set”, recordó.

El actor describió a Mitte como un joven encantador y expresó sus condolencias a su familia. También aseguró que su fallecimiento era una noticia difícil de asimilar para quienes habían convivido con él durante las grabaciones.

“Era un joven encantador y lo extrañaremos mucho. Esto es desgarrador, no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia”, agregó Norris.

A diferencia de Paul, cuyo personaje estaba relacionado con las actividades criminales de Walter White, Norris interpretó a un agente de la DEA que desconocía durante buena parte de la serie la verdadera identidad de su cuñado.

Su personaje también mantenía una relación cercana con Walter White Jr., lo que permitió que Norris y Mitte compartieran escenas familiares a lo largo de la producción.

Dean Norris lamentó la muerte de RJ Mitte, su compañero en Breaking Bad, y recordó cómo lo cuidaba durante las grabaciones. IG deanjnorris / Reuters

Bryan Cranston y otros actores despiden a RJ Mitte

A las reacciones de Aaron Paul y Dean Norris se sumó Bryan Cranston, quien interpretó al padre de RJ Mitte en Breaking Bad y compartió un mensaje en el que recordó los años que trabajaron juntos.

Cranston señaló que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años y destacó el entusiasmo con el que asumió su papel. También contó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes de su fallecimiento para intentar organizar un encuentro.

El actor expresó su tristeza por no haber concretado aquella reunión y cerró su publicación con una despedida dirigida a quien interpretó a su hijo durante cinco temporadas.

“Te voy a extrañar, hijo”, escribió Cranston en Instagram.

Otros artistas que trabajaron con Mitte o coincidieron con él durante su carrera también compartieron mensajes de despedida.

Marlee Matlin , quien participó en Switched at Birth, expresó que siempre tendría un lugar especial para Mitte en su corazón.

Vincent Martella recordó al actor por su amabilidad y el trato que mantenía con las personas.

Lou Diamond Phillips envió condolencias a los familiares y amigos del intérprete.

Micah Fowler , protagonista de Speechless, reconoció la influencia que Mitte tuvo en su carrera.

Fowler, quien también tiene parálisis cerebral, recordó que ambos colaboraron en proyectos relacionados con la representación de las personas con discapacidad y destacó el apoyo que recibió de Mitte cuando comenzó a trabajar en televisión.

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Walter White Jr., personaje que también tenía parálisis cerebral, una condición con la que vivía el propio actor.

Después de Breaking Bad, continuó su trayectoria en cine y televisión, además de participar en iniciativas que buscaban mejorar la inclusión de personas con discapacidad dentro de la industria del entretenimiento.

Sus representantes confirmaron su fallecimiento mediante un comunicado en el que destacaron tanto su trabajo artístico como su participación en organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's.