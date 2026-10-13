RJ Mitte perdió dinero de Breaking Bad por un fraude que tardó 10 años en pagar

RJ Mitte tenía apenas 14 años cuando comenzó a trabajar en Breaking Bad, la serie que lo llevó a la fama internacional. Aunque interpretó al hijo de Walter White durante cinco temporadas, el actor contó que sus ingresos terminaron afectados por un problema económico que lo acompañó durante años.

En noviembre de 2025, el intérprete habló sobre sus finanzas en The Iced Coffee Hour, un podcast especializado en dinero y negocios. Durante la conversación, explicó que su participación en una de las series más reconocidas de la televisión no le permitió conservar las ganancias que muchos imaginaban.

Su testimonio volvió a circular tras confirmarse su muerte a los 34 años, el 12 de octubre de 2026, en Brownsville, Texas.

RJ Mitte reveló que sufrió un fraude financiero durante Breaking Bad y tardó casi diez años en pagar su deuda fiscal. Reuters

RJ Mitte reveló cuánto dinero ganó con Breaking Bad

Aunque Breaking Bad se convirtió en un éxito internacional, Mitte aseguró que el dinero recibido por interpretar a Walter White Jr. no correspondía con las cifras que circulaban sobre su patrimonio.

El actor explicó que había encontrado estimaciones en internet que situaban su fortuna entre tres y cinco millones de dólares. Sin embargo, sostuvo que esas cantidades se acercaban más a lo que había generado durante toda su carrera que al dinero disponible en sus cuentas.

También recordó que la producción de AMC no tuvo desde el principio el alcance que alcanzaría años después. Durante sus primeras temporadas, la serie todavía buscaba consolidar una audiencia, por lo que los ingresos de sus integrantes eran distintos a los que podía imaginar el público.

El panorama cambió cuando la historia de Walter White comenzó a atraer nuevos espectadores a través de las plataformas de streaming. A pesar de ese crecimiento, Mitte señaló que el éxito posterior no se tradujo en los pagos adicionales que esperaba.

Además, explicó que una parte importante de sus ingresos se destinaba a mantener su carrera, pues trabajar como actor también implicaba cubrir distintos gastos profesionales.

Entre los factores que mencionó durante la entrevista se encontraban los siguientes.

Los pagos relacionados con la representación y administración de su carrera.

Los gastos necesarios para continuar trabajando en la industria del entretenimiento.

Las obligaciones fiscales derivadas de sus ingresos como actor.

La falta de ganancias adicionales que compensaran algunos de esos costos.

Sin embargo, el problema económico más importante no estuvo relacionado con sus contratos de televisión, sino con la persona a la que decidió confiarle la administración de su dinero.

RJ Mitte contó que sufrió un fraude financiero mientras trabajaba en Breaking Bad y que tardó años en saldar su deuda. Reuters

Cómo fue el fraude financiero que sufrió RJ Mitte

RJ Mitte contó que sus problemas comenzaron cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, mientras todavía participaba en Breaking Bad.

Hasta entonces, el actor y su familia se habían encargado de administrar sus ingresos. Sin embargo, recibió recomendaciones para contratar a una profesional que pudiera organizar sus cuentas y encargarse del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Mitte siguió ese consejo y comenzó a trabajar con una administradora financiera. Según relató, le entregaba el dinero correspondiente al pago de impuestos, convencido de que los recursos llegarían a las autoridades estadounidenses.

El problema fue que, de acuerdo con su testimonio, la mujer no realizaba esos pagos y utilizaba documentos falsos para hacerle creer que sus declaraciones fiscales estaban en orden.

Durante la entrevista, el actor explicó que la administradora se quedaba con el dinero que debía destinarse al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).

La situación se habría desarrollado durante varios años, incluidos algunos de los periodos en los que Mitte recibía ingresos por su participación en la serie.

El intérprete también aseguró que no había sido el único perjudicado. Según su relato, la misma persona habría afectado a otros 14 integrantes de la industria del entretenimiento, entre ellos actores con discapacidad y artistas de edad avanzada.

Mitte señaló que recuperar los recursos era complicado porque parte del dinero había sido transferido a cuentas en el extranjero. Además, consideraba que emprender acciones legales podía representar gastos elevados en abogados, apelaciones y especialistas financieros.

Sus declaraciones describieron un presunto fraude cometido por la administradora. No obstante, el actor evitó proporcionar públicamente todos los detalles sobre la identidad de la mujer y el desarrollo del caso.

RJ Mitte reveló que un fraude financiero durante Breaking Bad le generó una deuda fiscal que tardó casi diez años en pagar. Reuters

RJ Mitte tardó casi diez años en pagar una deuda de impuestos

La consecuencia más grave del presunto fraude fue que RJ Mitte terminó con una deuda tributaria, a pesar de haber entregado dinero para cubrir sus impuestos.

El actor explicó que las autoridades fiscales seguían considerándolo responsable de los pagos pendientes, independientemente de que hubiera contratado a una tercera persona para realizar los trámites.

Con el paso del tiempo, la cantidad aumentó debido a los intereses y otros cargos acumulados. Mitte mencionó que la tasa aplicada rondaba el 17 % anual, lo que complicó todavía más su situación económica.

En la entrevista afirmó que necesitó aproximadamente diez años para liquidar la deuda y recuperar el control de sus finanzas.

Una de sus declaraciones más llamativas fue que había terminado pagando más dinero en impuestos del que recibió por su trabajo en Breaking Bad. La afirmación se refería a su experiencia financiera y no a una cifra salarial confirmada por la producción.

El actor también reconoció que había confiado en una persona sin supervisar lo suficiente el manejo de sus recursos. Su experiencia, explicó, cambió la manera en que administraba sus ingresos y evaluaba a quienes participaban en sus negocios.

El testimonio quedó registrado en el episodio de The Iced Coffee Hour publicado en noviembre de 2025, meses antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

RJ Mitte contó que sufrió un fraude financiero durante Breaking Bad y tardó casi diez años en saldar su deuda fiscal. Reuters

La muerte de RJ Mitte y su trayectoria después de Breaking Bad

El fallecimiento de RJ Mitte fue confirmado el lunes 12 de octubre de 2026 por sus representantes. El actor murió en Brownsville, Texas, a los 34 años.

Su publicista informó que la muerte fue por suicidio, de acuerdo con Reuters. Mitte había desarrollado una carrera como actor y también participaba en iniciativas dedicadas a mejorar la representación de las personas con discapacidad.

El intérprete tenía parálisis cerebral, una condición que compartía con Walter White Jr., personaje que interpretó entre 2008 y 2013 en las cinco temporadas de Breaking Bad.

Después de la serie, continuó trabajando en producciones como Switched at Birth, The Guardians of Justice y distintas películas independientes. También colaboró con organizaciones dedicadas a la inclusión de personas con discapacidad.

Entre sus actividades fuera de la actuación destacaron su participación como embajador de United Cerebral Palsy y su trabajo con Shriners Children's.

Tras conocerse su fallecimiento, Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en Breaking Bad, recordó la relación que construyeron durante el rodaje y expresó su tristeza por la pérdida del actor.

Mitte había participado recientemente en la promoción de Talking to Strangers, película presentada en una función en Beverly Hills el 30 de septiembre de 2026, menos de dos semanas antes de su muerte.