"Mi superhéroe": Miguel Rodarte dedica conmovedor mensaje a RJ Mitte tras su muerte 

RJ Mitte, actor que alcanzó la fama por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió este 12 de octubre a los 24 años. El famoso trabajó a lo largo de su carrera con diferentes figuras del entretenimiento, entre ellas el mexicano Miguel Rodarte.

Aunque ambos desarrollaron sus carreras en distintos países, tuvieron la oportunidad de coincidir en un proyecto cinematográfico. Durante ese tiempo, el protagonista de Los Héroes del Norte pudo conocer de cerca al estadounidense y descubrir una faceta de él que no todos sus seguidores conocían.

RJ Mitte Reuters

Con el paso de los años, cada uno continuó con sus compromisos profesionales. Sin embargo, el cariño que surgió durante aquella producción quedó reflejado en las palabras que Miguel Rodarte compartió tras darse a conocer la muerte de RJ Mitte.

Miguel Rodarte dedica emotivo mensaje a RJ Mitte tras su muerte

Fue a través de Instagram donde Miguel Rodarte compartió varias fotografías junto a RJ Mitte, acompañadas de un mensaje en el que expresó la tristeza que le provocó enterarse de su fallecimiento.

La publicación, realizada este martes 13 de octubre, permitió conocer más sobre la amistad que existía entre ambos actores, quienes se conocieron durante las grabaciones de la película Time Share.

Captura de pantalla

Según contó el mexicano, desde el primer momento en que convivió con Mitte hubo algo en su manera de ser que llamó su atención. No se trataba solamente de su talento frente a las cámaras, sino también de la forma en la que trataba a quienes lo rodeaban.

"No hay palabras para expresar la tristeza que siento al saber que un alma tan hermosa y extraordinaria ha dejado esta tierra. Conocí a RJ en el set de Time Share, y desde el primer momento, me sorprendió su luz. Había algo verdaderamente especial en él: un raro coraje, bondad, generosidad y amor que podías sentir simplemente estando en su presencia".

Miguel Rodarte revela por qué consideraba a RJ Mitte un superhéroe

Uno de los detalles más especiales de la despedida fue la comparación que Miguel Rodarte hizo entre RJ Mitte y los superhéroes, pues aseguró que siempre lo había visto como uno de ellos.

En otra parte de su publicación, el actor originario de Culiacán, Sinaloa, explicó que se sentía agradecido por haber tenido la oportunidad de conocerlo y, sobre todo, por considerarlo un hermano.

Captura de pantalla

Además, compartió un deseo que alguna vez tuvo para la carrera del estadounidense: verlo interpretar a Superman en una versión diferente del famoso personaje.

"Me siento profundamente agradecido por los momentos que compartimos y, sobre todo, por haberle llamado mi hermano. Siempre pensé en RJ como un superhéroe. Mi superhéroe Incluso soñé con verlo interpretar a Superman en una interpretación completamente nueva del personaje. Para mí, él ya encarnó todo lo que un superhéroe debería ser: coraje, compasión, resistencia y un corazón extraordinario".

El mexicano también expresó su apoyo a la familia de RJ Mitte, a quienes dedicó palabras de cariño en medio del difícil momento que atraviesan.

¿Qué le pasó a RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

El fallecimiento de RJ Mitte se dio a conocer el lunes 12 de octubre, luego de que el actor fuera encontrado sin vida en una propiedad ubicada en Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Según la información difundida sobre el caso, su representante confirmó que el estadounidense murió por suicidio a los 34 años.

Captura de pantalla

A nivel internacional, RJ Mitte fue reconocido principalmente por su participación en Breaking Bad, donde interpretó a Walter White Jr., hijo de Walter White, personaje al que dio vida Bryan Cranston.

Además de formar parte de esta exitosa producción, el actor apareció en otros proyectos de cine y televisión, entre ellos Hannah Montana, Now Apocalypse y The Guardians of Justice.

Fuera de la pantalla, también habló sobre la importancia de crear más oportunidades para las personas con discapacidad, ya que él mismo vivía con parálisis cerebral.