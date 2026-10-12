Muere a los 34 años RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en “Breaking Bad”

RJ Mitte, actor reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie de “Breaking Bad”, murió este lunes 12 de octubre de 2026 a los 34 años.

La noticia, difundida por TMZ ha generado reacciones entre quienes siguieron la carrera de Mitte, dentro y fuera de la pantalla.

La muerte del intérprete pone a la industria del entretenimiento nuevamente de luto, después del fallecimiento de otros grandes artistas como Dolly Parton, Presley Gerber y Hayden Panettiere.

¿De qué murió RJ Mitte?

Muere a los 34 años RJ Mitte. MediaPunch Inc

El fallecimiento del intérprete ocurrió en Texas, Estados Unidos, y, según un funcionario del condado, el actor se habría quitado la vida.

Sus representantes confirmaron su fallecimiento en un comunicado dirigido a Deadline, en el que expresaron:

Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”.

En el mismo texto, solicitaron respeto y privacidad para su familia y sus seres cercanos durante este momento.

La investigación sobre su muerte continúa abierta, por lo que se esperan nuevos detalles sobre el caso.

Walter Jr. en “Breaking Bad”

Muere a los 34 años RJ Mitte. Grosby Group.

RJ Mitte siempre será recordado por su papel en “Breaking Bad”. Ahí interpretó Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo adolescente de Walter White y Skyler White, interpretada por Anna Gunn.

Mitte participó en las cinco temporadas de la producción, estrenadas entre 2008 y 2013. Walter Jr. aparece desde el episodio piloto y forma parte de la historia hasta el capítulo final, titulado Felina.

A diferencia de su padre, que lleva una doble vida como profesor de química y fabricante de metanfetamina, Walter Jr. en la serie es un adolescente que intenta llevar una vida normal. Al principio, admira a su papá y desconoce las actividades criminales en las que se involucra después de ser diagnosticado con cáncer.

Conforme avanza la trama, las mentiras y los conflictos familiares comienzan a afectar su relación con Walter. Cuando descubre la verdad sobre su padre, su admiración se transforma en rechazo, en uno de los momentos más importantes de la historia.

¿Cuál era su discapacidad en la vida real?

Muere a los 34 años RJ Mitte. MediaPunch Inc

La historia de Walter Jr. tiene una conexión especial con la vida de RJ Mitte, ya que el actor también tenía parálisis cerebral. Sin embargo, su condición era más leve que la que representó en pantalla, por lo que tuvo que trabajar en su manera de caminar y hablar para interpretar al personaje.

Su participación en “Breaking Bad” fue importante para la representación de las personas con discapacidad en la televisión.

Fuera de la ficción, Mitte habló públicamente sobre los obstáculos que enfrentó al crecer con una discapacidad y defendió la inclusión de personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

Su interpretación lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de “Breaking Bad” y su trabajo también contribuyó a abrir conversaciones sobre la representación de las personas con discapacidad en producciones de gran alcance.

Más allá de su participación en la serie, el actor utilizó su visibilidad para defender las oportunidades para intérpretes con discapacidad.

Trayectoria de RJ Mitte

Aunque “Breaking Bad” fue el proyecto más reconocido de su trayectoria, RJ Mitte también participó en otras producciones de cine y televisión.

Entre ellas se encuentra Switched at Birth, serie en la que tuvo un papel recurrente. También formó parte de películas como The Recall, estrenada en 2017, y The Oak Room, de 2020. Además, participó en la producción de Netflix The Guardians of Justice.

Mitte también incursionó en proyectos como productor y colaboró en coberturas relacionadas con el deporte paralímpico.

Fuera de la actuación, el actor se distinguió por promover la inclusión de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento. Colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's, y participó en iniciativas para impulsar mayores oportunidades laborales para actores con discapacidad. En su vida personal, mantuvo una relación con Kennedy Suarez, con quien se comprometió en octubre de 2025.

El fallecimiento de RJ Mitte causó sorpresa entre los seguidores de “Breaking Bad” y quienes reconocían su labor en favor de la inclusión.