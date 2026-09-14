Los Ángeles de Charlie aparecen en los premios Emmy a 50 años de su primer episodio

¡Los Ángeles de Charlie volvieron a reunirse! Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd aparecieron juntas durante los premios Emmy 2026 para celebrar los 50 años de una de las series más reconocidas de la televisión estadounidense.

Las actrices subieron al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles durante la ceremonia número 78 de los Emmy, en uno de los momentos especialmente preparados para recordar producciones que alcanzaron aniversarios importantes durante 2026.

La Academia de Televisión había adelantado que la transmisión incluiría una celebración por el 50 aniversario de Los Ángeles de Charlie protagonizada por Jackson, Smith y Ladd, además de otro encuentro dedicado a los 30 años de Buffy the Vampire Slayer.

La aparición reunió nuevamente a tres de las mujeres que ayudaron a convertir a la serie en un fenómeno televisivo durante finales de la década de los 70.

¿Quiénes fueron Los Ángeles de Charlie que aparecieron en los Emmy?

Kate Jackson, quien interpretó a Sabrina Duncan; Jaclyn Smith, responsable de dar vida a Kelly Garrett, y Cheryl Ladd, quien interpretó a Kris Munroe desde la segunda temporada, fueron las encargadas de representar a la serie durante los Emmy.

La alineación original de Los Ángeles de Charlie estuvo integrada en 1976 por Jackson, Smith y Farrah Fawcett, quien interpretaba a Jill Munroe.

Los Ángeles de Charlie en 1976 Cortesía

Fawcett dejó de ser parte regular de la producción después de su primera temporada, aunque posteriormente realizó apariciones especiales. Cheryl Ladd llegó entonces como Kris Munroe, hermana menor de Jill, y permaneció durante cuatro temporadas.

Jaclyn Smith fue la única de las protagonistas originales que se mantuvo durante las cinco temporadas del programa.

Farrah Fawcett murió en 2009 a los 62 años después de padecer cáncer anal, por lo que estuvo ausente del reencuentro por el aniversario.

¿Cuándo se estrenó Los Ángeles de Charlie?

Aunque este 2026 se celebran oficialmente los 50 años de Los Ángeles de Charlie, la historia de su estreno tiene dos fechas.

Los Angeles de Charlie se reunieron en los premios Emmy AFP

El primer piloto de la serie se transmitió como una película para televisión el 21 de marzo de 1976. Su recepción permitió que ABC convirtiera el proyecto en una producción semanal.

La primera temporada comenzó oficialmente meses después, el 22 de septiembre de 1976, con Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jaclyn Smith como las tres detectives privadas que trabajaban para el misterioso Charlie Townsend.

Por ello, aunque el primer episodio ya cumplió medio siglo en marzo, el aniversario del estreno regular de la serie llegará el próximo 22 de septiembre. La producción permaneció al aire hasta 1981 y tuvo cinco temporadas.

Los Ángeles de Charlie cambiaron la imagen de las mujeres en televisión

Más allá de las persecuciones, disfraces y casos policiales, las propias protagonistas han defendido en los últimos meses la importancia que tuvo el programa para la representación femenina en televisión.

Durante un encuentro por el aniversario celebrado en PaleyFest en abril, Jaclyn Smith recordó que la serie mostraba a tres mujeres realizando trabajos que entonces solían reservarse principalmente para personajes masculinos.

Kate Jackson también ha señalado que uno de los mensajes del programa era que las mujeres no necesitaban comportarse como hombres para demostrar que podían realizar el mismo trabajo.

La producción no estuvo libre de críticas. Durante sus primeras temporadas recibió incluso la etiqueta de “jiggle television”, utilizada despectivamente por algunos críticos para señalar que parte de su atractivo se apoyaba en la imagen física de sus protagonistas.

Sin embargo, sus actrices han insistido en que detrás de aquella imagen existían personajes independientes, capaces de resolver investigaciones y enfrentarse a situaciones tradicionalmente protagonizadas por hombres.

No es la primera vez que Los Ángeles de Charlie se reúnen en los Emmy

El escenario de los Emmy también tiene una historia especial para las protagonistas.

En 2006, Kate Jackson, Jaclyn Smith y Farrah Fawcett se reunieron durante la ceremonia para participar en un homenaje al productor Aaron Spelling, creador de numerosas producciones televisivas y una de las figuras fundamentales detrás de Charlie’s Angels.

Los Ángeles de Charlie en los premios Emmy de 2006

Veinte años después, Jackson y Smith regresaron al escenario, esta vez acompañadas por Cheryl Ladd.

Las tres ya habían celebrado juntas el aniversario unos meses antes, cuando participaron en PaleyFest LA en abril de 2026, donde recordaron anécdotas del rodaje, hablaron sobre Farrah Fawcett y analizaron el impacto que tuvo el programa en sus carreras.

Pero su aparición en los Emmy llevó la celebración a uno de los escenarios más simbólicos de la televisión.