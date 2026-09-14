Macaulay Culkin recuerda a Catherine O’Hara en los Emmy; "puede que me haya olvidado dos veces"

Macaulay Culkin protagonizó uno de los momentos más emotivos de los premios Emmy 2026 al recordar a Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en las dos películas de Mi pobre angelito y murió en enero pasado a los 71 años.

El actor subió al escenario acompañado de Dan Levy y Annie Murphy, quienes también interpretaron a los hijos de O’Hara en Schitt’s Creek, para rendirle un homenaje antes del segmento In Memoriam de la ceremonia.

Culkin comenzó su intervención con una referencia que inmediatamente llevó al público hasta las películas que ambos protagonizaron en la década de los 90.

“Recordamos a Catherine O’Hara como la madre olvidadiza, pero nosotros nunca la olvidaremos”, expresó el actor.

La frase hizo referencia a Kate McCallister, personaje de O’Hara en Home Alone y Home Alone 2: Lost in New York, quien accidentalmente termina separándose de su hijo Kevin, interpretado por Culkin, no una, sino dos veces.

El propio chiste había acompañado la relación entre los actores durante años. En 2023, cuando Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, O’Hara se presentó como su “mamá falsa que te dejó solo en casa no una, sino dos veces” antes de decirle lo orgullosa que estaba de él.

Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy dedican palabras a Catherine O'Hara en los premios Emmy AFP

“Ella era mi mamá”: Macaulay Culkin recuerda a Catherine O’Hara

Culkin recordó a O’Hara como una mujer alentadora, cálida y divertida, pero explicó que había una palabra que, para él, conseguía describir mejor la relación que mantuvieron durante décadas: “mamá”.

“Ella no era solamente esposa y madre de Bo, Matthew y Luke. Era mi mamá, nuestra mamá, la mamá de todos”, expresó Culkin visiblemente emocionado durante el homenaje.

La relación entre ambos había trascendido las dos películas que los convirtieron en una de las madres e hijos más reconocibles del cine navideño.

Culkin tenía apenas 10 años cuando protagonizó Home Alone en 1990 junto a O’Hara. Dos años más tarde volvieron a interpretar a Kevin y Kate McCallister en Home Alone 2: Lost in New York.

Más de tres décadas después, continuaban hablando públicamente del cariño que se tenían.

Dan Levy y Annie Murphy también recuerdan a su “mamá”

Culkin no estuvo solo en el homenaje. Dan Levy y Annie Murphy, quienes interpretaron a David y Alexis Rose en Schitt’s Creek, también recordaron a la actriz que durante seis temporadas dio vida a su extravagante madre, Moira Rose.

Murphy habló sobre la característica risa de O’Hara y sobre las personas que se acercaron a ella después de la muerte de la actriz para contarle cuánto había significado su trabajo en sus vidas.

Para Dan Levy, una de las principales enseñanzas que recibió de O’Hara fue “siempre decir que sí”: sí a sus historias, sus invitaciones a cenar y sus consejos.

De esta manera, los Emmy reunieron sobre el mismo escenario a tres de los hijos ficticios más conocidos de Catherine O’Hara para despedirla.

Macaulay Culkin ya había despedido a Catherine O’Hara

Catherine O’Hara murió el 30 de enero de 2026 en Los Ángeles a los 71 años. Su muerte provocó numerosos mensajes de actores y cineastas que trabajaron con ella durante sus cinco décadas de trayectoria.

Culkin publicó entonces uno de los mensajes más personales.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo”, escribió el actor, quien agregó que deseaba haber tenido más momentos junto a ella y todavía tenía muchas cosas que quería decirle.

Meses antes del homenaje de los Emmy, Culkin también reconoció que sentía que habían quedado asuntos pendientes entre ambos después de su muerte.

O’Hara dejó una carrera que abarcó producciones como Beetlejuice, Best in Show, Home Alone, Schitt’s Creek, The Last of Us y The Studio.