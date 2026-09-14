Michael J. Fox recibe premio en los Emmy y conmueve al hablar del Parkinson

Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de los premios Emmy 2026 al recibir el Bob Hope Humanitarian Award, un reconocimiento a su trabajo para impulsar la investigación sobre la enfermedad de Parkinson y mejorar la vida de quienes viven con este padecimiento.

El actor de Volver al Futuro recibió una ovación de pie durante la ceremonia celebrada este lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, después de ser presentado por Julianna Margulies, con quien trabajó en la serie The Good Wife.

“Gracias a todos los involucrados por este increíble y humilde honor”, dijo Fox al comenzar su discurso.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando habló sobre la enfermedad con la que ha vivido durante más de tres décadas.

“Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme ante él”, aseguró el actor, quien también se dijo orgulloso de los avances conseguidos en la búsqueda de mejores tratamientos y, eventualmente, una cura.

Michael J. Fox en los premios Emmy AFP

Michael J. Fox agradece el apoyo que recibió tras revelar su enfermedad

Durante su intervención, Fox recordó también el respaldo que recibió de compañeros y de la industria cuando decidió hacer público su diagnóstico.

El actor fue diagnosticado con Parkinson de inicio temprano en 1991, cuando tenía apenas 29 años, aunque mantuvo la enfermedad en privado durante varios años y no habló públicamente de ella hasta 1998.

En su discurso de los Emmy recordó que pudo continuar trabajando en Hollywood gracias a las personas que lo apoyaron después de revelar su diagnóstico, en lugar de darle la espalda.

Dos años después de hacerlo público, en 2000, creó The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, organización dedicada a acelerar el desarrollo de tratamientos y la búsqueda de una cura.

Michael J. Fox recibe un premio en los Emmys 2026 Getty Images via AFP

De acuerdo con la Television Academy, la fundación se ha convertido en el mayor financiador sin fines de lucro de investigación sobre Parkinson en el mundo y ha destinado más de 3 mil millones de dólares a programas de investigación.

Fue precisamente ese trabajo el que llevó a la Academia de Televisión a concederle el Bob Hope Humanitarian Award, reconocimiento destinado a figuras de la televisión cuyas acciones humanitarias han tenido un impacto duradero en la sociedad.

Se trata de uno de los reconocimientos especiales menos frecuentes de los Emmy. Antes de Fox lo recibieron figuras como Oprah Winfrey, Danny Thomas, George Clooney, Sean Penn y, de manera conjunta, Ted Danson y Mary Steenburgen.

Michael J. Fox reconoce que vivir con Parkinson se ha vuelto más difícil

El reconocimiento llega además en un momento en el que Fox ha hablado con mayor franqueza sobre la progresión de su enfermedad.

Apenas unos días antes de los Emmy, el actor reconoció en entrevista con People que vivir con Parkinson se ha vuelto más complicado conforme han pasado los años.

“Por supuesto, las cosas se han vuelto más difíciles con los años”, señaló, aunque aseguró que sigue considerando un privilegio poder dedicar su tiempo y energía a encontrar una cura.

Pese a las dificultades, Fox se ha mostrado optimista sobre el rumbo de la investigación.

El actor afirmó que la ciencia está mostrando señales de que “nos estamos acercando”, debido a los avances en investigación, nuevos medicamentos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y herramientas que permiten acelerar el trabajo científico.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991. IG realmikejfox

Sin embargo, actualmente el Parkinson no tiene cura. La Organización Mundial de la Salud señala que medicamentos, cirugía y rehabilitación pueden ayudar a disminuir síntomas como temblor, rigidez, lentitud de movimientos y problemas de equilibrio.

¿Qué es el Parkinson que padece Michael J. Fox?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo relacionado con cambios y pérdida de neuronas involucradas en la producción de dopamina.

Puede provocar síntomas motores como temblores, rigidez, movimientos lentos, dificultad para caminar y pérdida del equilibrio, pero también manifestaciones no motoras relacionadas con el sueño, el estado de ánimo, el dolor o las funciones cognitivas.

Aunque suele presentarse con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, también puede afectar a adultos jóvenes, como ocurrió con Fox.