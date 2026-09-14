¿Nuevo disco de Taylor Swift? El extraño mensaje que dejó durante los premios Emmy

Taylor Swift volvió a poner a trabajar a los swifties y es que durante su sorpresiva aparición en los premios Emmy 2026, la cantante pronunció una serie de misteriosas palabras que rápidamente fueron interpretadas por algunos swifties como posibles pistas sobre su próximo proyecto musical.

Swift participó en un sketch pregrabado inspirado en Law & Order: Special Victims Unit junto a Mariska Hargitay, conductora de la ceremonia y responsable de interpretar a la detective Olivia Benson en la serie.

El segmento giraba alrededor de una pregunta: ¿Taylor Swift asistiría a los Emmy? Para resolver el supuesto misterio, Benson y su equipo comenzaron a analizar pistas siguiendo una lógica muy familiar para los seguidores de la cantante: números, colores, referencias y posibles easter eggs.

Sin embargo, fue la propia Taylor quien terminó dando a sus seguidores algo nuevo que investigar.

¿Qué dijo Taylor Swift en los Emmy?

En un momento del sketch, Swift mira directamente a la cámara y advierte que aquello que buscan podría estar “escondido a plena vista”.

Después pronuncia cuatro referencias aparentemente inconexas:

“Saccharide. Aries. From the vineyard. North or south.”

Las palabras no fueron explicadas durante el segmento y, apenas terminó la transmisión, comenzaron las teorías entre los seguidores de la cantante.

Saccharide está relacionado con los azúcares; Aries es uno de los signos del zodiaco; from the vineyard remite a un viñedo, uvas o vino, mientras que north or south introduce una referencia a direcciones geográficas.

Hasta ahora no existe una interpretación oficial que conecte estas palabras con un álbum, una canción o una fecha de lanzamiento, por lo que cualquier posible significado permanece en el terreno de la especulación.

Fans creen que Taylor Swift podría estar preparando nueva música

El peculiar mensaje fue suficiente para que los swifties comenzaran a plantear distintas posibilidades.

Entre las teorías que circulan en comunidades de seguidores se encuentra que las palabras podrían corresponder a futuros títulos de canciones, colaboradores o referencias relacionadas con alguno de los próximos proyectos de Swift.

Taylor Swift y Mariska Hargitay aparecen juntas en sketch de los premios Emmy Captura de pantalla

Otros seguidores consideran que podría existir una conexión con el álbum debut de la cantante, Taylor Swift, cuyo lanzamiento cumple 20 años en octubre de 2026. También han surgido especulaciones sobre una posible edición especial o material adicional de alguno de sus discos, uno de ellos Reputation, una de las imágenes que apareció en el tablero de pistas del sketch.

Swift incluso participa en la burla sobre esta dinámica, señalando que no todo tiene necesariamente un significado oculto.

Taylor Swift convirtió los ‘easter eggs’ en parte de su carrera

Durante años, Taylor Swift ha utilizado easter eggs en videoclips, fotografías, publicaciones y discursos para adelantar proyectos antes de anunciarlos oficialmente. Esto ha provocado que sus seguidores analicen desde colores y números hasta prendas de vestir y frases aparentemente casuales.

Precisamente por eso, una frase como “está escondido a plena vista”, seguida de cuatro palabras sin una explicación evidente, inmediatamente llamó la atención.

La portada del álbum Reputation aparece en el sketch de los premios Emmy Especial

Incluso medios estadounidenses destacaron que la secuencia parecía construida específicamente para provocar nuevas teorías entre los swifties, aunque por el momento no existe evidencia de que represente el anuncio de un nuevo álbum.

Taylor Swift no estuvo físicamente en la ceremonia del 14 de septiembre, pero el sketch consiguió algo posiblemente más efectivo: dejó a sus seguidores con un nuevo misterio por resolver.

Ahora la pregunta ya no es si Taylor estuvo en los Emmy, sino qué significan realmente “Saccharide, Aries, from the vineyard, north or south”.