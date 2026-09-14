Sally Field critica fusión de Warner Bros. y Paramount durante los Emmy 2026

Sally Field criticó la posible fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery durante su discurso de aceptación en los Emmy 2026, donde defendió la diversidad de voces en Hollywood y advirtió que las historias no deberían ser “silenciadas, comprometidas o fusionadas”.

La actriz de 79 años subió al escenario de la 78 edición de los Primetime Emmy Awards después de ganar el premio a Mejor Actriz Protagonista en una Serie Limitada, de Antología o Película para Televisión por su interpretación de Tova Sullivan en Remarkably Bright Creatures.

Después de agradecer el reconocimiento, Field utilizó una parte de su discurso para hablar sobre la importancia del arte y de permitir que distintas personas continúen contando sus propias historias.

“He estado muy agradecida y muy orgullosa de formar parte de esta comunidad, las artes, durante 62 años o algo así”, expresó.

Luego llegó el mensaje que fue interpretado como una referencia directa al acuerdo entre dos de los estudios más importantes de Hollywood.

“Con el arte, importamos. Nuestras voces importan. Nuestra diversidad, nuestra forma única de contar historias importa”, señaló antes de rematar: “No podemos dejar que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas”.

La palabra “fusionadas” provocó que su discurso fuera rápidamente relacionado con el proyecto que busca combinar Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery.

¿Qué pasa con la fusión de Warner Bros. y Paramount?

Paramount Skydance busca adquirir Warner Bros. Discovery en una transacción valorada en alrededor de 110 mil millones de dólares, pero el acuerdo enfrenta una batalla legal en Estados Unidos.

California y otros 11 estados presentaron una demanda para intentar bloquear la operación al considerar que podría reducir la competencia, aumentar precios y afectar empleos dentro de la industria cinematográfica y televisiva.

Paramount, en cambio, sostiene que la unión permitiría crear una compañía con mayor capacidad para competir e invertir en películas y televisión. El juicio por el caso está previsto para marzo de 2027.

Por ello, las palabras de Field llegan en medio de un debate que desde hace meses involucra a actores, guionistas y otros trabajadores de Hollywood.

Más de mil integrantes de la industria, entre ellos Joaquin Phoenix, Kristen Stewart y Ben Stiller, firmaron previamente una carta en contra de la operación, argumentando que una mayor concentración podría traducirse en menos producciones, empleos y oportunidades para creadores.

Sally Field hace historia en los Emmy

El discurso no fue el único elemento que convirtió la victoria de Sally Field en uno de los momentos destacados de la ceremonia.

Con 79 años, la actriz se convirtió en la mujer de mayor edad en ganar la categoría de Mejor Actriz Protagonista de una Serie Limitada, Antología o Película para Televisión, superando el récord que mantenía Jessica Tandy.

Además, se trata del cuarto Emmy de su carrera y su décima nominación.

Field ya había recibido estatuillas por Sybil en 1977, una participación como actriz invitada en ER en 2001 y Brothers & Sisters en 2007.

A esos reconocimientos se suman sus dos premios Oscar por Norma Rae y Places in the Heart, que la convirtieron desde hace décadas en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.