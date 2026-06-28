3BallMTY en el FIFA Fan Festival Monterrey: fecha, horario y cómo entrar gratis al concierto

La cuenta regresiva para la siguiente participación de la selección mexicana en el Mundial 2026 y comenzó, pero las sorpresas no terminan ahí, el FIFA Fan Festival Monterrey se alista para recibir a uno de sus máximos exponentes musicales.

Se trata de 3BallMTY, agrupación originaria de Nuevo León que será parte de la cartelera artística del evento y pondrá a bailar a los aficionados durante las celebraciones de la fiesta futbolera.

3BallMTY en el FIFA Fan Festival Monterrey IG

¿Cuándo es el concierto de 3BallMTY en el FIFA Fan Festival Monterrey?

De acuerdo con la programación oficial del FIFA Fan Festival Monterrey, 3BallMTY se presentará el próximo 30 de junio de 2026 en el Parque Fundidora. La agrupación forma parte del cartel artístico preparado para acompañar las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

La presencia del grupo tiene un significado especial para los aficionados locales, ya que 3BallMTY nació en Nuevo León y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su propuesta de tribal guarachero, un género que marcó una etapa importante dentro de la música mexicana contemporánea.

De acuerdo con las publicaciones en las redes sociales oficiales de la agrupación, su presentación en el FIFA Fan Festival Monterrey, se llevará a cabo a partir de las 21:30 horas.

3BallMTY en el FIFA Fan Festival Monterrey IG

¿Cómo entrar al concierto de 3BallMTY en el Fan Fest Monterrey?

Uno de los principales atractivos del FIFA Fan Festival Monterrey es que contará con entrada general gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad disponible del recinto. Así lo han confirmado tanto la organización del festival como las publicaciones oficiales difundidas en redes sociales.

Además de la modalidad gratuita, existen experiencias General Plus, Preferente y VIP disponibles a través de Ticketmaster para quienes buscan una ubicación más cercana al escenario o beneficios adicionales durante el evento.

El festival tendrá como sede el Parque Fundidora, uno de los espacios más emblemáticos de Monterrey y punto oficial de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo.

3BallMTY en el FIFA Fan Festival Monterrey IG

¿Por qué el concierto de 3BallMTY genera expectativa?

La agrupación comparte cartel con artistas internacionales y figuras de gran convocatoria que forman parte de las celebraciones del Mundial en Monterrey. Entre los nombres anunciados destacan Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias.

Para los seguidores de la música urbana mexicana, la actuación de 3BallMTY representa la oportunidad de disfrutar en vivo a uno de los proyectos musicales más influyentes surgidos en Nuevo León, en un escenario que reunirá a miles de aficionados nacionales y extranjeros durante la Copa del Mundo.

La combinación de música, futbol y ambiente festivo convierte esta presentación en uno de los eventos más atractivos del FIFA Fan Festival Monterrey. Para los asistentes, será una oportunidad de celebrar la pasión mundialista al ritmo de una agrupación que ha llevado el talento regiomontano a escenarios internacionales.