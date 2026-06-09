Zverev, campeón de Roland Garros, interrumpe entrevista tras ser cuestionado por acusaciones de violencia doméstica

La gloria de alcanzar la cima del tenis mundial se vio empañada por la incomodidad de la controversia. Tras coronarse campeón en el Abierto de Francia, el tenista alemán Alexander Zverev protagonizó un tenso momento que ha dado la vuelta al mundo del deporte. El flamante ganador de su primer título de Grand Slam interrumpió de forma abrupta una entrevista con el diario deportivo francés L'Équipe al ser confrontado con preguntas sobre su pasado personal.

El ambiente, que debería haber estado marcado por la celebración de un hito deportivo histórico, se transformó rápidamente. Según reportó el propio medio, cuando el periodista inquirió sobre las discusiones persistentes en torno a las acusaciones de violencia doméstica —incluyendo el grito de una espectadora durante el pasado Abierto de Australia de 2025—, la respuesta de Zverev fue tajante.

"Espere, en primer lugar, este no es el tipo de entrevista que habíamos acordado. Y, en segundo lugar, ¿sabe usted que se demostró que las acusaciones eran falsas?", respondió el tenista antes de poner fin a la conversación. Ante la pregunta sobre si consideraba injusto que los medios continuaran abordando este asunto, el alemán optó por el silencio. Finalmente, zanjó el encuentro con un rotundo: "No lo sé. Creo que deberíamos poner fin a la entrevista. Es mejor así".

La postura de Alexander Zverev sobre su historial es clara: legalmente, es un hombre inocente. El caso judicial en Berlín, que lo acusaba de lesiones corporales, fue archivado definitivamente en julio de 2024 tras alcanzar un acuerdo extrajudicial que incluyó el pago de 200,000 euros. Es imperativo destacar que, bajo la ley, este acuerdo no implica un reconocimiento de culpabilidad. Asimismo, el tenista ha rechazado categóricamente otras acusaciones de violencia doméstica realizadas por una segunda expareja, las cuales nunca llegaron a los tribunales.

Zverev tras ganar el título galo. Reuters

Por su parte, L'Équipe defendió su línea editorial en el artículo posterior. El rotativo justificó la confrontación argumentando que, dada la magnitud del torneo, era evidente que no podían entrevistar al nuevo campeón sobre su triunfo sin abordar las "dudas y reservas" que todavía mantienen una parte del público y del ecosistema mediático.

La polémica surge precisamente cuando Zverev vive el momento más dulce de su carrera profesional. En una final que será recordada como una batalla épica, el alemán venció al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Este triunfo en Roland Garros representa la culminación de años de esfuerzo y la ruptura de una "maldición" en los grandes escenarios, tras haber disputado previamente tres finales de Grand Slam sin éxito (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025).