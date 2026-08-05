¡México va por el Oro! Golea a Panamá y avanza a la Final de los Juegos Centroamericanos 

La mejor versión de la Selección Mexicana Sub-23 apareció bajo una lluvia torrencial en la ciudad de Moca. El equipo de Eduardo Arce dejó atrás las dudas y selló su pase a la Final de los Juegos Centroamericanos 2026 con una contundente goleada de 4-0 sobre Panamá.

El gran protagonista fue Joaquín Moxica, autor de un doblete que acercó al Tricolor a la defensa de su corona en la justa regional.

Moxica fue la figura de México con un doblete ante Panamá México

Eduardo Arce había repetido durante el torneo que su equipo debía generar más futbol. Tener volumen de juego, insistir por las bandas y atacar con mayor agresividad. Esta vez sus jugadores respondieron desde el primer minuto.

Al 7’, un centro al punto penal encontró a Gael García, quien conectó un sólido remate de cabeza para abrir el marcador y darle tranquilidad a un equipo decidido a imponer condiciones.

Con la ventaja llegaron los espacios y Moxica hizo el resto. Al minuto 16’ apareció nuevamente por el aire para rematar de cabeza el 2-0, confirmando el dominio mexicano.

La tormenta caía con fuerza sobre Moca cuando recibió un balón profundo, eludió al guardameta con un recorte y definió con la portería vacía para firmar el tercero y su doblete.

Con tres goles de ventaja antes del descanso, Arce aprovechó para mover el banquillo y darle descanso a varios titulares pensando en la final. México administró el encuentro, controló el ritmo y evitó cualquier reacción panameña en una cancha cada vez más pesada por la lluvia.

Si hay algo que reprocharle al equipo de Arce es la cantidad de fallas que se tienen en el partido. Cerca de seis opciones tuvieron antes de marcar el cuarto gol producto de Octavio Vázquez.

México buscará el bicampeonato en Centroamericanos tras 88 años

El Tricolor disputará ahora la medalla de oro frente al vencedor de la semifinal entre Venezuela y Colombia.

A un partido de distancia está la posibilidad de conquistar el bicampeonato, una hazaña que la selección mexicana no consigue en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde hace 88 años.